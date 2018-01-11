Asus, Monitörler Arasındaki Çerçeveleri Kaldıran Teknolojisini Tanıttı

Eğer iş veya oyun oynamak amacıyla çoklu monitör setleri kullanıyorsanız ekranların arasındaki çerçeveler sizi rahatsız edebiliyor.

Monitörlerinizin yüksek parlaklık seviyesi, geniş ekranları ve yüksek çöüzünürlükleri en iyi görsel deneyimi yakalamanıza yardımcı oluyor; fakat birden fazla monitöre geçiş yaptığınızda ve görüntüyü monitörlere yaydığınızda araya sınırlar giriyor. İşte Asus, bu sınırları kaldırmayı hedefleyen ve çerçevesiz bir görünüm elde etmenizi sağlayan BEZEL-FREE KIT adlı yeni buluşunu CES 2018 sırasında tanıttı.

Monitör çerçeveleri yıllar içinde giderek inceldi. Eskiden monitörlerin etrafındaki çerçeveler ciddi derecede kalındı; yeni monitörlerde ise çok ince bir şerit halindeki çerçevelerle karşılaşıyoruz. Fakat yine de, birden fazla monitörü yan yana getirdiğinizde aradaki siyah ve diğer renklerdeki çerçeveler ince olsalar da can sıkabiliyor. BEZEL-FREE KIT, aradaki renk farkını ortadan kaldırıyor ve daha şık bir görünüm sunuyor:

BEZEL-FREE KIT, aslında ek bir görüntü paneli değil, bunun yerine ekrandaki ışığı yansıtan ve optik ilüzyon yaratan bir araç olarak düşünülebilir. Sadece belli Asus monitörlerle uyumlu olacağı söylenen BEZEL-FREE KIT, 3 monitörü birbirine bağlayabiliyor. BEZEL-FREE KIT'in devrim yaratacak bir teknoloji olduğunu söyleyemeyiz; fakat geliştirilmeye açık bir fikir olduğu ortada.

BEZEL-FREE KIT'in fiyatının çok yüksek olmayacağını düşünüyoruz; sonuçta bu araçlar içerisinde herhangi bir elektronik parça barındırmıyor. Asıl pahalı olan şey BEZEL-FREE KIT'i kullanabileceğiniz birkaç Asus monitörü bir araya getirmek.