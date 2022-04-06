ASUS, NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Ekran Kartlarını Duyurdu

ASUS, ROG Strix LC GeForce RTX™ 3090 Ti ve TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti ekran kartlarını duyurdu. Modeller Standart ve Hız Aşırtmalı (OC) olarak iki farklı sürümle geliyor.

Üst düzey beklentileri ve talepleri olan oyuncular, içerik üreticileri ve veri bilimciler için tasarlanan NVIDIA® GeForce RTX 3090 Ti’da 10,752 ile rekor sayıda CUDA çekirdeği bulunuyor. Kart bu sayede 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP ve 320 Tensor-TFLOP düzeyinde güç sağlıyor. 21 Gbps ile en yüksek hıza sahip olan 24 GB GDDR6X bellek, 1 Tb/s bellek bant genişliği sunuyor.

ASUS’un ekran kartları, bu olağanüstü grafik işlemciden en iyi şekilde yararlanma imkanı veren çeşitli benzersiz özelliklerle donatıldı.

ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti Sıvı Soğutmasıyla Ön Plana Çıkıyor

ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti kapalı devre sıvı soğutma sistemiyle sıcaklıkları ve gürültü düzeyini sıkı kontrol altında tutuyor. Soğutma sisteminin ilk aşamasını grafik işlemciyi ve dâhili GDDR6X belleği kaplayan özel tasarım soğuk plaka oluşturuyor. Bu plaka saf performanstan sorumlu bileşenler için birinci sınıf soğutma sağlıyor. 560 mm tüp ise büyük kasalara veya AIO CPU soğutucu içeren sistemlere bile radyatör takmak için esnek seçenekler sunuyor: 240 mm radyatör ve bir çift 120 mm ARGB fan, yüksek statik basınçlı soğutucu hava akımı oluşturuyor. Üfleyici fan ve ön kapağın altındaki düşük profilli soğutma bloğu, güç dağıtım bileşenlerinin ürettiği ısıyı uzaklaştırıyor. Tüm bu sistem 2,6 yuva yer kaplayan ince bir tasarıma sığıyor.

Sade Tasarımıyla Göz Kırpan TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti

Yeni termal çözümüyle TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti hava soğutma konusunda rakip tanımıyor. Gösterişsiz ve sade bir tasarımda üst düzey dayanıklılık ve etkileyici performans arayan kullanıcılar, sistemlerinde bu karta yer verebilir.

Açılı, mat siyah, metalik ön kapakta endüstriyel tasarım hatları hakim. Bu kapak, 3,2 yuva yer kaplayan soğutma bloğunu kaplıyor. Soğutma bloğu en yoğun yüklerde bile GPU’yu, VRAM’i ve güç dağıtım devresini serin tutuyor.

TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı teknoloji tutkunlarına yönelik özellikleriyle sistemin yapabileceklerini artırıyor. ASUS ürün serisinde yararlanılan Auto-Extreme üretim teknolojisi sayesinde, bileşenler insan müdahalesi olmadan yerlerine hassas bir şekilde lehimleniyor. Bu da üretim kalitesini ve güvenilirliği artırıyor. 144 saatlik testler ve askeri düzeyde sağlam kapasitörler de uzun bir kullanım ömrü vadediyor. Kullanıcılar TUF Gaming ekran kartlarını, dâhili Aura RGB LED’leri kullanarak sistemlerinin geri kalanıyla uyumlu hale getirebiliyor.

ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition Teknik Özellikleri

NVIDIA® GeForce RTX™​ 3090 Ti

CUDA çekirdekleri: 10752

Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1980 MHz

Oyun modu artırılmış saat hızı: 1950 MHz

24 GB GDDR6X @ 21 Gbps

PCIe® 4.0 Arayüzü

2 x Yerleşik HDMI® 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a

ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti Teknik Özellikleri

NVIDIA® GeForce RTX™​ 3090 Ti

CUDA çekirdekleri: 10752

Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1890 MHz

Oyun modu artırılmış saat hızı: 1860 MHz

24 GB GDDR6X @ 21 Gbps

PCIe® 4.0 Arayüzü

2 x Yerleşik HDMI® 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a

TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition Teknik Özellikleri

NVIDIA® GeForce RTX™​ 3090 Ti

CUDA çekirdekleri: 10752

Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1950 MHz

Oyun modu artırılmış saat hızı: 1920 MHz

24 GB GDDR6X @ 21 Gbps

PCIe® 4.0 Arayüzü

2 x Yerleşik HDMI® 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a

TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti Teknik Özellikleri