Asus Oyun Tableti ROG Flow Z13'ü Tanıttı: Özellikleri!

Asus oyun tableti ROG Flow Z13'ü duyurdu. Oyuncuları yakından ilgilendiren tablet, sahip olduğu donanım ile yüksek performans vadediyor. Tayvanlı bilgisayar ve donanım üreticisi tarafından tanıtılan yeni tablet modeline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Asus Oyun Tableti ROG Flow Z13 Özellikleri

Ekran: 13,4 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 4K 60Hz / 1080p 120Hz

İşlemci: Intel Core i9-12900H

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3050 Ti

RAM: 16 GB DDR5 5200 MHz

Depolama Alanı: 1 TB

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 etkinliğinde yeni ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Asus, etkinlik esnasında oyuncuları yakından ilgilendiren oldukça güçlü bir tabletin tanıtımını gerçekleştirdi.

13,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Asus ROG Flow Z13'ün iki farklı sürümü yer alıyor. Tabletin bir sürümünde 4K çözünürlük 60Hz yenileme hızı sunarken diğer sürüm ise 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip. Elbette iki sürüm arasında belirli bir fiyat farkı olacaktır.

IPS LCD dokunmatik ekrana sahip olan oyun tabletinde NVIDIA RTX 3050 Ti yer alıyor. RTX 3050 Ti, mevcut video oyunlarını sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor fakat oyuncular, 4K çözünürlükte yüksek performans elde etmek isterse şirketin bu duruma bir çözümü var. Oyuncular, Asus XG Mobile eGPU kiti sayesinde Radeon RX 6850M XT veya NVIDIA RTX 3080'i harici olarak tablete bağlayabilecek.

1 TB depolama alanı ile dikkat çeken tablette Intel Core i9-12900H bulunuyor. Oyun tabletinin RAM tarafında ise 16 GB DDR5 5200 MHz mevcut. Tablette Windows işletim sistemi olacağından dolayı Steam, Epic Games gibi platformlar ile uyumlu olacak. Asus tarafından geliştirilen ROG Flow Z13'ün bağlantı özellikleri de açıklandı.

Tabletin bağlantı özellikleri arasında UHS-II microSD kart okuyucu, DisplayPort 1.4 desteğine sahip Thunderbolt 4 portu, bir adet HDMI 2.0 portu, iki adet USB-C 3.2 portu, bir adet USB-A 2.0 portu, bir adet kulaklık girişi ve bir adet eGPU yer alıyor. Oyun tabletinin 100W'a kadar PD şarjı destekleyeceği belirtildi.

Asus Oyun Tableti ROG Flow Z13 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Tabletin fiyatına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tablet üst düzey bileşenlere sahip olduğundan ötürü yüksek fiyat etiketine sahip olabilir. Tayvanlı şirket, tabletin 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar piyasaya sürüleceğini duyurdu.