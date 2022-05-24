ASUS, ROG Crosshair X670E Extreme Anakartını Duyurdu

ASUS, AMD'nin uzun süredir beklenen AM5 platformuna ev sahipliği yapan amiral gemisi konumundaki ROG Crosshair X670E Extreme anakart modelini duyurdu.

Yeni nesil PCIe® bağlantısına, DDR5 RAM desteğine ve hız aşırtma için sağlam bir temel oluşturan sağlam güç dağıtım sistemiyle bu yeni nesil anakart, yeni sisteminde rakipsiz bir platform oluşturmak isteyenlere hitap ediyor. ASUS Q-Design özellikleri kurulum sürecini sadeleştirirken, etkili araçlar da teknoloji tutkunlarının sistemlerinden maksimum performans almasını sağlıyor. ASUS ilerleyen dönemde ROG, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt ve ASUS Prime ailelerine dâhil olacak başka AM5 anakartlarla ilgili bilgiler de paylaşacak ancak henüz diğer modeller duyurulmamış olsa bile ROG Crosshair X670E Extreme’in bu neslin en beğenilen modellerinden biri olacağı kesin.

Oyunlarda Üstünlük Sağlıyor

Açılı hatları, canlı RGB LED çizgileri ve şık siyah tonlarıyla ROG Crosshair X670E Extreme, ilgi odağı olacak bir görünüme sahip. Anakarttaki AniMe Matrix™ ekran sahip olduğu bir dizi LED ile özel animasyonlar gösterme fırsatı vererek benzersiz kişiselleştirme olanakları sunuyor. Kartın sağ kenarı alttan aydınlatmayla canlanıyor. Bir adet Aura RGB başlığı ve iki adet adreslenebilir Gen 2 başlıkları sayesinde kullanıcılar kasalarına RGB LED şeritleri bağlayabiliyor, bunları Aura Sync uyumlu ekipmanlarıyla senkronize edebiliyor.

ROG Crosshair X670E Extreme’in görsel tasarımı, sunulan performansı tam olarak yansıtıyor. VRM devrelerinin, yonga setinin ve dahili M.2 yuvalarının üzerinde yer alan büyük soğutma blokları etkili soğutma sağlamanın yanı sıra karta simetrik bir güzellik de katıyor. Ana M.2 yuvasını kaplayan geniş soğutma bloğunun yüzeyinde çok katmanlı şık grafikler bulunuyor. Entegre alüminyum giriş çıkış koruması VRM devresindeki soğutmaya yardımcı oluyor. Kurulum sürecini de sadeleştiren bu parça şık bir görünüme de sahip.

Ciddi Soğutmayla Ciddi Performansın Birleşimi

ROG Crosshair X670E Extreme, sahip olduğu sağlam güç çözümüyle yeni nesil AMD Ryzen işlemcileri bir sonraki seviyeye çıkarmak için neredeyse sınırsız bir potansiyel taşıyor. ProCool II güç bağlantısı, güç kaynağı fişleriyle daha iyi temas sağlıyor ve sık kullanılan donanımlarda daha iyi ısı dağıtımı ve güvenilirlik sunuyor. MicroFine alaşım bobinler ve birinci sınıf 10K siyah metal kapasitörler, en ağır yüklerde bile işlemciye gücü mümkün olduğunca akıcı bir şekilde iletiyor.

Günümüzde işlemciler istenen her anda en iyi performansı sunabilmek için mevcut güç seviyesinden ve termal potansiyelden sonuna kadar yararlanıyor. Bu nedenle soğutma yalnızca rahat kullanım için önemli değil. Kapsamlı soğutma sistemleri ile kullanıcılar talep ettikleri performansı sürekli alabiliyor. ROG Crosshair X670E Extreme kullanıcılara hayallerindeki soğutma çözümünü kurmaları için çok sayıda seçenek sunuyor. Kullanıcılar altı adet fan başlığı ile sistemlerindeki hava akışını düzenleyebiliyor. Özel bir sıvı soğutma çözümü kullanmayı planlayanlar ise iki adede kadar güçlü pompa bağlayabiliyor ve kurdukları sistemin her noktasını sıvı akışını takip eden başlıklar ve sensörler aracılığıyla kontrol altında tutabiliyor.

Daha Çok AM5 Anakart Yolda

Hız aşırtmaya hazır güç dağıtım sistemi, olağanüstü soğutma çözümleri, iddialı tasarımı ve rakipsiz bağlantı seçenekleriyle ROG Crosshair X670E Extreme oyun performansında çıtayı yepyeni bir seviyeye çıkarıyor. Bu model aynı zamanda ileride gelecek diğer modellerin de habercisi. ASUS önümüzdeki aylarda, üst seviye ROG Crosshair serisinin geri kalanını ve diğer ürün ailelerinden anakart modellerini tanıtacak.