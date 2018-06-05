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ASUS ROG'dan PUBG ve Fortnite'a Özel Telefon

ASUS ROG Phone 1
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
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Free Fire, PUBG ve Fortnite gibi oyunların mobil platformlar için yayınlanmasından sonra ortaya çıkan yüksek donanım ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Tayvan merkezli teknoloji üreticisi ASUS, tasarımı ve donanımıyla ön plana çıkan ASUS ROG Phone modelini tanıttı.

ASUS ROG Phone 2

Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen ve birçok donanım üreticisinin yeni ürünlerini duyurdukları Computex 2018 kapsamında çeşitli tanıtımlar gerçekleştiren ASUS, sürpriz şekilde ASUS ROG Phone adını verdiği akıllı telefonunu ortaya çıkardı. Mobil oyunlara ilgi duyan oyuncuları hedefleyen yeni telefon, yüksek donanımıyla dikkatleri çekerken, alışılagelmiş telefon tasarımından uzak yapısıyla göz doldurmayı başardı.

Daha önce hiçbir telefonda yer almayan 1 milisaniyelik tepkime süresiyle gerçek bir oyuncu cihazı olduğunu tekrar gösteren ASUS ROG Phone’un en dikkat çeken detayıysa arkasında yer alan LED aydınlatmalı ROG logosu oldu. Son günlerdeki trende uymayarak çentiksiz bir model tasarlayan ASUS, telefonunda 6-inch büyüklüğünde ve 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran kullandı. 90Hz yenileme hızıyla rakiplerine gözdağı veren modelin, AirTrigger ismi verilen üç adet ultrasonik tuşuyla, oyun deneyimini yukarıya taşıdığının altı çizildi.

24-bit/192kHz DAC, DTS Headphone:X 7.1 kanal sanal Surround Sound ve AptX desteğiyle ses konusunda da sınırları zorlayan Asus ROG Phone’un diğer özellikleriyse şöyle sıralandı.

ASUS ROG Phone Özellikleri

İşletim Sistemi Android 8.1 Oreo
Ekran 6.0-inch 18:9 AMOLED panel
FHD+ (2160x1080), HDR
90Hz refresh rate
İşlemci Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845
Dört Kryo 385 çekirdeği, 2.96GHz hıza kadar
Dört  Kryo 385 çekirdeği at 1.70GHz
10nm
GPU Adreno 630
RAM 8GB
Depoalama 512GB
microSD Desteği Yok
Batarya 4000mAh
Arka Kamera 12MP (f/1.8, 1.4um) + 8MP (f/2.0, 1.12um)
PDAF, gyro EIS
Ön Kamera 8MP (f/2.0, 1.12um)
Bağlantı Wi-Fi 802.11 ac 2x2 MIMO
NFC, LTE with VoLTE, Bluetooth 5.0
GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou
Şarj USB-C
Quick Charge 4.0, Hypercharge
Güvenlik Arka tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu

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