ASUS ROG'dan PUBG ve Fortnite'a Özel Telefon

Free Fire, PUBG ve Fortnite gibi oyunların mobil platformlar için yayınlanmasından sonra ortaya çıkan yüksek donanım ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Tayvan merkezli teknoloji üreticisi ASUS, tasarımı ve donanımıyla ön plana çıkan ASUS ROG Phone modelini tanıttı.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen ve birçok donanım üreticisinin yeni ürünlerini duyurdukları Computex 2018 kapsamında çeşitli tanıtımlar gerçekleştiren ASUS, sürpriz şekilde ASUS ROG Phone adını verdiği akıllı telefonunu ortaya çıkardı. Mobil oyunlara ilgi duyan oyuncuları hedefleyen yeni telefon, yüksek donanımıyla dikkatleri çekerken, alışılagelmiş telefon tasarımından uzak yapısıyla göz doldurmayı başardı.

Daha önce hiçbir telefonda yer almayan 1 milisaniyelik tepkime süresiyle gerçek bir oyuncu cihazı olduğunu tekrar gösteren ASUS ROG Phone’un en dikkat çeken detayıysa arkasında yer alan LED aydınlatmalı ROG logosu oldu. Son günlerdeki trende uymayarak çentiksiz bir model tasarlayan ASUS, telefonunda 6-inch büyüklüğünde ve 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran kullandı. 90Hz yenileme hızıyla rakiplerine gözdağı veren modelin, AirTrigger ismi verilen üç adet ultrasonik tuşuyla, oyun deneyimini yukarıya taşıdığının altı çizildi.

24-bit/192kHz DAC, DTS Headphone:X 7.1 kanal sanal Surround Sound ve AptX desteğiyle ses konusunda da sınırları zorlayan Asus ROG Phone’un diğer özellikleriyse şöyle sıralandı.

ASUS ROG Phone Özellikleri