Asus Rog Phone 2, 73 Saniyede 10.000 Adet Sattı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Asus Rog Phone 2 satışa çıktığı anda tükendi. Kullanıcılar Asus'un yeni akıllı telefonuna büyük ilgi gösterdi.

Asus Rog Phone 2, Saniyeler İçerisinde Tükendi

Çinli e-ticaret sitesi jd.com'da satışa çıkan Asus Rog Phone 2'nin stokları sadece 73 saniyede tükendi. 73 saniye içerisinde 10.000 adet Asus Rog Phone 2 satıldı.

Asus cihazı satın almak için bekleyen ancak stoklarda kalmadığı için alamayan kullanıcılar için açıklama yaptı. Asus yaptığı açıklamada stokları artıracaklarını ve gelecek haftalarda cihazın yeniden satışta olacağını söyledi.

Asus ROG Phone 2, 6.6 inçlik 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 855 Plus yonga setinde alan ROG Phone 2, 12GB RAM'e ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanı seçeneğine sahip.

Asus ROG Phone 2'nin ön tarafında bir adet 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 48 megapiksel ana ve 13 megapiksel geniş açı.

Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan ROG Phone 2'de 6.000 mAh'lik batarya bulunmakta. Cihazın Çin'deki satış fiyatı 870 dolar.

Sizler Asus Rog Phone 2'nin 73 saniyede 10.000 adet satılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!