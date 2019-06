ASUS ROG Phone 2’de Tencent’in İmzası Olacak

ASUS, yaklaşmakta olan oyun odaklı yeni akıllı telefonu ROG Phone 2 için Çinli oyun yayıncısı Tencent ile çalışacağını açıkladı.

Shenzhen merkezli bir bilişim şirketi olan Tencent, oyun, yapay zeka ve teknoloji alanında dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alıyor.

Popüler Battle Royale oyunu PUBG ile inanılmaz bir başarıya imza atan şirket, Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS’un, temmuz ayından kısa bir süre önce Çin’de piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil oyuncu telefonu ROG’un oyun deneyimini optimize edecek.

ASUS, Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, Tencent Games ile ortaklıklarının 5 Haziran’da resmiyete döküldüğünü söyleyerek, “İki taraf kendi güçlü yanlarını ortaya koyacak. ROG Phone 2’yi donanım ve yazılım anlamında daha da güçlendirerek, oyunculara kusursuz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunacağız” ifadelerini kullandı.

Furthermore, the ROG phone 2 will feature a 120Hz display (not surprised at all)#Asus #ROG #Tencentgames #tencent #asusrogphone2 #rogphone2 pic.twitter.com/bkgZVoIB3h