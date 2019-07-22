Asus ROG Phone 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Asus merakla beklenen oyuncu telefonu Asus ROG Phone 2'yi tanıttı. Sizler için Asus ROG Phone 2'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Asus ROG Phone 2 Özellikleri

Asus ROG Phone 2, 6.6 inçlik 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 855 Plus yonga setinde alan ROG Phone 2, 12GB RAM'e ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Cihazda UFS 3.0 teknolojisi bulunmakta. UFS 3.0 sayesinde cihazda yüklü olan uygulamalar çok daha hızlı bir şekilde açılmakta.

Asus ROG Phone 2'nin ön tarafında bir adet 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 48 megapiksel ana ve 13 megapiksel geniş açı. Cihazın arka kısmında AeroActive Cooler II soğutma sistemi bulunmakta.

Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan ROG Phone 2'de 6.000 mAh'lik batarya bulunmakta. Bu batarya 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Asus telefonun yanında ayrıca oyunları daha rahat oynayabilmek için yeni bir gamepad de tanıttı. Kunai Gamepad ile oyunlar rahatça oynanabilmekte.

Asus Rog Phone 2 Özellikleri ve Fiyatı

Asus ROG Phone 2 Fiyatı

Asus, ROG Phone 2'nin fiyatını henüz açıklamadı ancak yabancı kaynaklar telefonun başlangıç fiyatının 899 dolar civarında olacağını tahmin etmekte.

Sizler Asus ROG Phone 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!