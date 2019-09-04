Asus ROG Phone 2'nin Satış Fiyatı Açıklandı

Asus'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı ancak fiyatını açıklamadığı akıllı telefon modeli olan Asus Rog Phone 2'nin satış fiyatı belli. Asus, IFA 2019 fuarında düzenlediği basın toplantısında Asus Rog Phone 2'nin fiyatını açıkladı. Gelin hep beraber akıllı telefonun özelliklerine ve satış fiyatına yakından bakalım.

Asus ROG Phone 2, 6.6 inçlik 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 855 Plus yonga setinde alan ROG Phone 2, 12GB RAM'e ve 512 GB/ 1TB dahili depolama alanına sahip.

Cihazda UFS 3.0 teknolojisi bulunmakta. UFS 3.0 sayesinde cihazda yüklü olan uygulamalar çok daha hızlı bir şekilde açılmakta.

Asus ROG Phone 2'nin ön tarafında bir adet 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 48 megapiksel ana ve 13 megapiksel geniş açı. Cihazın arka kısmında AeroActive Cooler II soğutma sistemi bulunmakta.

Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan ROG Phone 2'de 6.000 mAh'lik batarya bulunmakta. Bu batarya 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Asus Rog Phone 2 Özellikleri ve Fiyatı

Asus ROG Phone 2 Fiyatı

İki farklı dahili depolama alanı ile gelen Asus Rog Phone 2'nin yurtdışındaki satış fiyatı şu şekilde: