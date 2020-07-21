ASUS ROG Phone 3 Aksesuarları Sızdırıldı

Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcili ilk telefonlardan olacak ASUS ROG Phone 3, yarın resmi olarak tanıtılacak. Bu telefon da önceki iki model gibi çeşitli aksesuarlar ile gelecek. İşte Asus Rog Phone 3 aksesuarları

Asus ROG Phone 3 Aksesuarları

Asus, yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3’ü tanıtmaya hazırlanıyor. Mevcut en iyi mobil işlemci Snapdragon 865+’dan güç alacak telefonun tanıtımına saatler kala aksesuarları sızdırıldı. Yeni Kunai Gamepad, öncekiyle aynı temel görüşü takip ediyor; farklı olarak sağ analog çubuk alta taşınmış, aksiyon tuşları yukarı itilmiş. Ayrıca seçim, başlatma ve diğer yardımcı tuşlar joy-cons’a taşınmış.

Diğer bir aksesuar aktif LED ızgaraya sahip olduğu görülen Lightning Armor adında bir kılıf. Kılıf, Asus’un bu yılın başlarında Zephyrus G14’te tanıttığı AniMe Matrix ekrana benziyor. Diğer tüm aksesuarlar güç ve iletişim için ROG Phone 3’ün yan USB-C portunu kullanıyor ancak kılıfta yan portun tamamen açık bırakıldığı görülüyor, bu kılıfın NFC bağlantısını kullanabileceği anlamına geliyor ancak bu kadar çok LED’e yeterince güç sağlayacağını düşünmüyoruz.

TwinView Dock, değişmemiş gibi görünüyor. Geçen yılki dock’a ikinci bir 120Hz ekran eklenmiş. AeroActive Cooler fan ızgarası için yeni bir tasarıma bürünmüş; bunun dışında aynı. Göreceğiniz üzere iki aksesuar da 3.5mm kulaklık girişi ekliyor ve RGB aydınlatmaya sahip.

ASUS ROG Phone 3, yarın tanıtılacak ancak etkinlik öncesi hem cihazın kendisini gördük hem de donanımsal özellikleri sızdırıldı. Snapdragon 865+ işlemci ile donatılan ilk telefonlardan biri olarak karşımıza çıkacak ROG Phone 3’ün son olarak dev bir batarya (6000 mAh) ile geleceği doğrulandı.