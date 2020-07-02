Asus geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklama ile birlikte ROG Phone III modelinin temmuz ayında tanıtılacağını ve satışa sunulacağını açıklamıştı. Uzun bir süredir sızıntılara konuk olan ve oyuncu telefonu sektörüne yeni bir boyut getirmesi beklenen Asus ROG Phone 3 çıkış tarihi belli oldu. İşte yeni model hakkında merak edilen tüm detaylar!

Asus ROG Phone 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Resmi internet sitesinde başlattığı bir geri sayım ile duyuru yapan Asus, ROG Phone III modelinin tanıtım tarihini 22 Temmuz 2020 olarak açıkladı. Yani birkaç hafta gibi kısa bir süre sonra yeni modelin tasarımını, teknik özelliklerini, fiyatını ve merak edilen diğer detaylarını öğrenme şansını elde edeceğiz.

Xiaomi'nin Black Shark 3 serisine karşı önemli bir alternatif olacak olan ROG Phone III, Snapdragon 865+ işlemci ile kutudan çıkacak ve bu işlemci 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile desteklenecek. Tabii hem bellek hem de depolama alanı varyantlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tabii bir oyuncu telefonundaki diğer önemli detaylardan birisi ekran birisi ise bataryadır.

Daha önceki sızıntılar dahilinde yeni modelde 6,59 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED panele sahip bir ekran ile karşılaşmayı bekliyoruz. Ayrıca cihazda ekran içi parmak izi sensörü de yar alacak. Kesintisiz bir oyun deneyimi için 5,800 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olacağı söylenen modelin Android 10 ile sunulacağını da hatırlatalım.

Peki siz ROG Phone 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi ve Asus arasında bir tercih yapacak olsanız seçiminizi hangi markanın hangi modelinden yana kullanırdınız? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.