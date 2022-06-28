Asus'un Yeni Oyun Telefonu Asus ROG Phone 6 Ortaya Çıktı

Asus, her yıl bize dünyanın en iyi oyun telefonu olduğu konusunda çoğu kişinin hemfikir olduğu bir şey sunuyor. Şirketin yeni oyun telefonunun resmî olarak 2022 versiyonunu piyasaya sürmesine sadece birkaç gün kaldı ancak Evan Blass ve 91Mobiles sayesinde telefonun tasarımı ortaya çıkmış oldu.

Görünüşe göre Asus bu yıl tasarım formülünü çok fazla değiştirmiyor. Önceki ROG Telefonları sevdiyseniz veya hoşunuza gitmediyse muhtemelen bu telefon için de aynı şeyi hissedeceksiniz. Özellikle, Asus'un arka ekran panelini hareket ettirdiği görülüyor, bu da gerçekte ne zaman oynadığınızı görmeyi kolaylaştırıyor.

Tabii ki, soğutma aksesuarını kullanıyorsanız Asus ROG Phone 6'nın arkasında pek bir şey göremeyeceksiniz. Bu arada telefonun Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle desteklendiğini belirtmek gerek.

Asus ROG Phone 6'nın Tasarımı

İlginç bir şekilde görüntüler telefonu yalnızca beyaz renk tonunda gösteriyor. Bununla birlikte, Asus'un her zaman olduğu gibi ilk ROG Phone'da olduğu gibi siyah bir varyant sunması da oldukça muhtemel.

Önceki sızıntılar, ROG Phone 6'nın 165Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekranla gelebileceğini öne sürüyordu. Ayrıca 65W kablolu şarjlı 6.000mAh pil, 18 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dâhili depolama ve dâhili bir kulaklık jakına sahip olması bekleniyor.

Asus, planlar değişmediği takdirde 5 Temmuz 2022'de ROG Phone 6'yı resmî olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.