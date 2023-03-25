Mobil Oyuncuların Sevgilisi: ASUS ROG Phone 7 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı

ASUS, ROG Phone 7'yi 13 Nisan'da küresel olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tayvanlı markanın etkinlikte kaç model duyuracağı belli değil. ROG Phone 7, ROG Phone 6'nın halefi olarak gelecek.

Telefonun standart varyantı TENAA, 3C ve Geekbench gibi çeşitli sertifika sitelerinde zaten görülmüştü. Şimdi ise Abhishek Yadav, bu kez yalnızca ROG Phone 7 ve 7 Ultimate'in piyasaya sürüleceğini ve Pro varyantının olmayacağını açıkladı. Ayrıca yaklaşan varyantların temel özelliklerini de sızdırdı.

ROG Phone 7 Serisi Gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den Alacak

Yadav'a göre ROG Phone 7 ve 7 Ultimate Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenecek. Cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Android 13 ile çalışacak. Her iki telefonun da aynı üçlü arka kamera kurulumuyla geleceği belirtiliyor. Bu kurulum, 13MP ultra geniş açılı lens ve 8MP makro birimi ile eşleştirilmiş 50MP Sony IMX766 ana sensörden oluşacak. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası bulunacak.

ROG Phone 7 Ultimate, 16 GB RAM ile Dikkat Çekiyor

ASUS ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, 173 x 77 x 10,3 mm boyutlarında ve 239 gram ağırlığında olacak. İki telefon arasındaki tek farkın RAM ve depolama konfigürasyonlarında olması bekleniyor. Yadav, ROG Phone 7 Ultimate'in 16 GB RAM ve 512 GB yerleşik depolama alanına sahip olacağını ekliyor.

Standart ROG Phone 7'nin 3C sertifika listesi, 65W şarj desteği ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca akıllı telefonun TENAA sertifikasında 5.850 mAh pilden bahsediliyor ancak ASUS muhtemelen bunu 6.000 mAh olarak pazarlayacak.

ASUS ROG Phone 7 hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde lansman etkinliğine kadar ortaya çıkmasını bekliyoruz.