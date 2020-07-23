ASUS'dan Taşınabilir Oyuncu Monitörü: ROG Strix XG16

Asus, yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 ile birlikte harika bir aksesuar tanıttı. ROG Strix XG16 taşınabilir oyun monitörü, daha büyük ekranda oyun oynamak isteyenler için tasarlanmış. Dahili bataryaya sahip olan taşınabilen oyuncu monitörünün özellikleri haberimizde.

Asus ROG Strix XG16 Taşınabilir Oyun Monitörü Özellikleri

Asus ROG Strix XG16, Aralık 2020’de piyasaya sürülecek 15.6 inç boyutunda, sırt çantasına rahatça sığabilen bir monitör. Amiral gemisi telefon ROG Phone 3 ile birlikte tanıtılan monitör, USB-C portu üzerinden akıllı telefona bağlanarak daha büyük ekranda oyun keyfi yaşamanızı sağlıyor. Arkasında masaya veya dikey veya yatay modda herhangi bir düz yüzeye yerleştirilmesinee izin veren destek standına sahip. Dizüstü bilgisayar boyutunda, 144Hz yenileme hızı, 1080p çözünürlük sunan monitör, tam şarjla 3 saate kadar dayanan 7800 mAh batarya ile güçlendirilmiş.

Taşınabilir oyun monitörü, ses çıkışı için iki adet ön yüz hoparlörüne ve hatta 3.5mm kulaklık girişine sahip. Ayrıca micro HDMI bağlantı noktasına sahip olmasıyla PC için ikinci bir ekran olarak da kullanmak mümkün. Asus, monitöre ayak olacak bir tripod satmayı da planlıyor ancak fiyat için bir açıklama yapmadı. 17 inç XG17AHP varyantı tripodsuz 495 dolar, tripodlu 599 dolara satışa sunuluyor.