ASUS, RX 6950 XT, RX 6750 XT ve RX 6650 XT Ekran Kartlarını Duyurdu

ASUS, üç ayrı AMD Radeon™ RX ekran kartını duyurdu: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT ve Radeon RX 6650 XT. ASUS tüm oyunculara bu kartların altı farklı versiyonunu sunuyor.

Çığır açan AMD RDNA™ 2 oyun mimarisinden yararlanan bu yeni ekran kartları optimize edilmiş işlem kapasitesi ve gelişmiş yazılımların yanı sıra yüksek bant genişliği, düşük gecikme süreli AMD Infinity Cache™ bellek teknolojisi ve ultra hızlı 18 Gbps GDDR6 bellek sunuyor. Kartlar ayrıca Microsoft Windows 11 ve Microsoft DirectX® 12 Ultimate, AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR), yakında gelecek AMD FSR 2.0 ve AMD Radeon Super Resolution ölçek yükseltme teknolojisi gibi yazılımlara ve özelliklere destek veriyor, görsel açıdan etkileyici ve yüksek yenileme hızından yararlanan oyun deneyimleri için gelişmiş özellikler taşıyor.

ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT: Yüksek Oyun Performansıyla Sıvı Soğutma Bir Arada

AMD Radeon RX 6000 serisi ekran kartları piyasaya çıktığından bu yana üst seviye model arayan kullanıcılardan uygun maliyete önem veren oyunculara kadar herkese hitap eden modeller içeriyor. Hiçbir şeyden ödün vermeyen bir sistem için ultra güçlü ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT ekran kartı birinci sınıf AMD RDNA 2 mimarisinin performansını hız aşırma ve özel sıvı soğutma çözümü ile sunuyor. Kartı tamamen kaplayan soğutma plakası altında kalan Super Alloy Power II özellikli birinci sınıf bileşenleri 240 mm radyatörle birlikte soğutuyor. Oyuncular böylece bu etkileyici karttan mümkün olan en yüksek performansı alıyor.

TUF Gaming Radeon RX 6950 XT: Birinci Sınıf Performans ve Dayanıklılık

Birinci sınıf performansı daha geleneksel hava soğutmayla almak isteyenlere ASUS, TUF Gaming Radeon RX 6950 XT ekran kartını sunuyor. MaxContact Teknolojisi’nden yararlanan 2,9 yuvalık soğutma bloğu, üç yeni Eksen Teknolojili fan ile son derece etkili bir soğutma performansı sunuyor. Optimize edilmiş 0 dB teknolojisi sayesinde bu fanlar kart düşük yük altındayken tamamen duruyor, sıcaklık 60°C’ye ulaştığında yeniden çalışmaya başlıyor.

ROG Strix Radeon RX 6750 XT: Tasarımı ve Gücü En Üst Düzeyde

ROG Strix serisi çok sayıda özellikle sınıfının en iyi performansını sunan bir seri. Günümüzde ekran kartlarında en başta sağlam bir soğutma sistemi geliyor. MaxContact Teknolojisi’nden yararlanan 2,9 yuvalık soğutma bloğu ısı dağıtımı için geniş yüzey alanı sunarken üç adet gelişmiş Eksen Teknolojili fan da minimum gürültüyle maksimum hava akışı sağlıyor. Fanlar, GPU 60°C’ye ulaşana kadar 0 dB teknolojisiyle sessizce çalışıyor. Çift BIOS anahtarı da kullanıcılara performansı en üst seviyeye getirme veya fan gürültüsünü azaltma seçeneği sunuyor. Karttaki FanConnect II başlıkları ile kullanıcılar kasa fanlarını GPU sıcaklığına göre ayarlayıp en uygun soğutma düzeyini elde edebiliyor.

ASUS Dual Radeon RX 6750 XT: Küçük Boy, Büyük Performans

Üç fanlı kalın tasarımlar fazla gürültü çıkarmadan üstün soğutma sağlasa da küçük bilgisayarlar daha küçük ekran kartlarına ihtiyaç duyuyor. ASUS Dual Radeon RX 6750 XT neredeyse tüm küçük boyutlu sistemlere sığabilecek kompakt bir karta mükemmel performansı sığdırmayı başarıyor. Çift rulmanlı iki adet Eksen Teknolojili fan havayı en çok ihtiyaç duyulan bölgelere iletiyor. Kart düşük yük altında 55°C’den düşük sıcaklıktayken fanlar tamamen duruyor, böylece sessiz bir çalışma ortamı sağlanıyor. Çift BIOS anahtarı ile kullanıcılar maksimum performans veya düşük gürültü arasında tercih yapabiliyor.

ROG Strix Radeon RX 6650 XT: Birinci Sınıf Özellikler, Uygun Fiyat

Strix modellerinin sahip olduğu özellikleri orta seviye bir kartın fiyatıyla almak isteyenler, ROG Strix Radeon RX 6650 XT ile aradığını bulacak. Strix Radeon RX 6750 XT modelinden daha küçük yapıdaki bu kartta aynı derecede etkileyici bir ön kapak bulunuyor. Kapağın altındaki iki adet yarım boy Eksen Teknolojili fan, 2,9 slotluk tasarımdaki güçlü GPU için mükemmel ısı dağıtımı sağlıyor. 0 dB teknolojisi fanların 60°C sıcaklıktan sonra çalışmasını sağlayarak oyunculara kart hafif yük altındayken sessiz bir ortam sağlıyor. Çift BIOS kullanıcıların tek bir düğmeyle sessiz çalışma veya maksimum performans arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor.

ASUS Dual Radeon RX 6650 XT: İhtiyacınız Olan Her Şey Bir Arada

Piyasadaki en uygun fiyatla orta seviye performanstan beklenen her şeyi sunacak bir model arayan kullanıcılar, yalnızca vazgeçilmez özelliklerle donatılmış ASUS Dual Radeon RX 6650 XT ile beklentilerini karşılayacak. Çift rulmanlı fanlara sahip Eksen Teknolojili fan tasarımı yeterli soğutma sunmasının yanı sıra hafif yük altında sessizce çalışıyor. Auto-Extreme Teknolojisi ise uzun ömür ve dayanıklılık sağlıyor. Şık ve sade ön kapak tasarımı zarif bir görünüm katarken, koruyucu arka plaka ve paslanmaz çelik giriş çıkış plakası ise kartın işini iyi yapmasını sağlıyor. Böylece en son oyunlarda akıcı bir deneyim elde ediliyor.