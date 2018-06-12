Asus'tan 300 Dolara Orta Seviye Telefon: ZenFone 5Q

Bir süre önce yeni nesi ZenFone 5 ailesini tanıtan Asus, orta segment kategorisinde yer alan ZenFone 5Q'yu satışa çıkardı. 300 dolar fiyat etiketine sahip olan cihazın pek çok kullanıcı için başarılı bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

IPS ve 6 inçlik Full HD+ ekrana sahip olan ZenFone 5Q, gücünü Snapdragon 630 yonga setinden alıyor. Aynı zamanda Adreno 508 GPU'ya sahip olan cihaza 4GB RAM yerleştirilmiş. 3300 mAh'lık batarya kapasitesini barındıran modelin parmak izi sensörüne destek verdiği gözlemleniyor. Ayrıca ZenFone 5Q'nun 64GB ve 128GB dahili depolamalı sürümleri bulunuyor.

Arkada ve önde çift kamera kurulumuna sahip olan modelin her iki tarafında da 120 derecelik geniş açı desteği yer alıyor. Arka taraftaki kameraların 16MP, öndekilerin ise 20MP çözünürlükte olduğu ifade ediliyor. Ayrıca yine her iki tarafta gyro EIS (optik sabitleme) yer aldığını atlamamak gerekiyor.

Android Oreo tabanlı ZenUI 5.0 arayüzüne sahip olan cihazın genel anlamda başarılı olduğu dile getirildi. Yani büyük beklentiler içerisinde olmayan, orta seviye kullanıcıların hoşuna gidecek ZenFone 5Q'nun 300 dolar olduğunu tekrardan hatırlatalım. Çeşitli ülkelerde satışa çıkan modelin yakında ülkemize geleceği düşünülüyor.