Asus'tan Dünyanın En İnce Oyuncu Laptopu

Tayvanlı şirket Asus tarafından daha önce duyurulan ROG Zephyrus zaten dünyanın en ince oyuncu bilgisayarıydı. Şirketin geçtiğimiz gün duyurduğu Zephyrus S modeli daha ince olmasından dolayı bu unvanın yeni sahibi oldu.

3ms tepkime süreli 15 inç ekrana sahip olan ROG Zephyrus S, Intel'in Core i7-8750H yonga setinden gücünü alıyorken NVIDIA GeForce GTX 1060 veya 1070 Max-Q ekran kartını barındırıyor. 24GB RAM'e kadar destek sağlayan laptopun tercihe bağlı olarak 256GB, 512GB ve 1TB SSD'lerle kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor.

Üst düzey fan soğutma sistemiyle alkışı hak eden ROG Zephyrus S'in 14.95 mm ve 15.75 mm kalınlığında olduğu ifade edildi. RGB aydınlatma destekli klavyeye sahip olan cihazın ne zaman ve hangi fiyatla satışa çıkacağı bilinmiyorken güç tüketimi konusunda yeni şeyler sunmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

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