Asus’tan Heyecan Yaratan 'Zenfone 6' Paylaşımı

Asus Zenfone 6, 16 Mayıs'ta İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek olan özel bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Görünüşe göre Asus, akıllı telefonu için tanıtım kampanyasını şimdiden hızlandırıyor. Marka, bugün Twitter’da Zenfone 6 ile ilgili heyecan yaratan bir tweet paylaştı.

Zenfone 6 'sıradanlığa meydan okumak' sloganıyla geliyor. Asus’un twitter’da yaptığı paylaşımdaki görsel de bu sloganı destekliyor gibi görünüyor ve cihazın tasarımı hakkında bazı ip uçları veriyor. Görselde görüldüğü üzere, telefonda herhangi bir çentik bulunmuyor ve ekranın da neredeyse çerçevesiz olduğu söylenebilir.

Telefonun tasarımı, bir çeşit pop-up (açılır-kapanır) selfie kamerasıyla geleceği izlenimini oluşturuyor. Ancak bundan daha fazlası da olabilir ve çılgın bir çift kaydırmalı tasarımla da karşılaşabiliriz.

Zenfone 6, çift kamera kurulumuyla birlikte FCC tarafından belgelenmişti. Hatta buradaki ana lensin 48 MP çözünürlüğünde olacağı iddia ediliyordu. Telefonun, 18W hızlı şarj desteğiyle geleceği ve çift SIM’li bir modelinin daha olacağı belirtiliyor.

AnTuTu’ya göre cihazın özellikleri de şu şekilde; Zenfone 6’da 1080+ ekran, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunacak. Cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alacak ve beklendiği gibi Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışacak.