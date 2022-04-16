ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3050 Ekran Kartlarını Tanıttı

ASUS, TUF Gaming GeForce RTX 3050 OC ve Standard Edition modellerini duyurdu. NVIDIA GeForce RTX 3050, ışın izleme ve DLSS özelliklerini birlikte sunarak orta seviyede büyük talep gören bir kart oldu. İşte detaylar!

TUF Gaming GeForce RTX 3050 Ekran Kartları Duyuruldu

ASUS Ocak 2022’den bu yana Strix, Dual ve Phoenix modelleriyle bu kart için geniş seçenekler sunuyor. ASUS şimdi de bütçeleri zorlamadan tüm gerekli özellikleri bünyesinde barındıran TUF Gaming sürümünü piyasaya sürüyor. Diğer ASUS GeForce RTX 3050 modellerinde olduğu gibi TUF Gaming GeForce RTX 3050’de de ASUS’un kendi tasarımı olan, başarısı kanıtlanmış Eksen Teknolojili fanlar kullanılıyor. Daha küçük yuvalara sahip olan bu fanlarda kanatlar daha uzun olabiliyor.

İnce bariyer halkası ekstra alan kaplamadan hedefli hava akışı sağlıyor. Düşük yük altındayken fanlar tamamen duruyor ve böylece kart sessiz çalışıyor. GPU sıcaklığı 55 dereceye ulaştığında fanlar yeniden dönmeye başlıyor. Çift BIOS anahtarı sayesinde kullanıcılar ek yazılıma ihtiyaç duymadan üstün performans veya düşük gürültü düzeyi arasında tercih yapabiliyor. Kartın 2,8 yuva yer kaplayan tasarımında geniş yüzey alanına sahip bir soğutma bloğu bulunuyor. Isıyı daha iyi dağıtan bu soğutma bloğu, artırılmış saat hızlarının daha uzun süre korunmasını ve gürültü düzeyinin azaltılmasını sağlıyor.

İşlenmiş alüminyum ön kapak ve metal arka plaka koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Arka plakadaki geniş açıklık sıcak havayı karta geri yönlendirmeden kasa fanları üzerinden dışarı atmayı sağlıyor. Endüstriyel tasarım hatlarına sahip gri renkli tasarım her sisteme uyarken öndeki RGB aydınlatma da ASUS Armoury Crate yazılımı kullanılarak Aura Sync uyumlu diğer cihazlarla senkronize edilebiliyor.

TUF Gaming GeForce RTX 3050 güç için bir adet 8 pimli bağlantı kullanıyor. Kartta her tür ekrana uyum sağlayacak geniş bağlantı seçenekleri yer alıyor. Kartın arkasındaki iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası ve üç adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası aynı anda birden fazla ekrana bağlantı kurma olanağı veriyor. Paslanmaz çelik yuva, nem oranı yüksek ortamlarda pasa karşı koruyor ve kartın güvenle monte edilmesini sağlıyor. Bu yuva standart modellere kıyasla daha yüksek gerilme gücüne sahip.

Askeri sınıf sağlam kapasitörler ASUS’a özgü Auto-Extreme otomatik üretim süreci ile PCB’ye lehimleniyor. Üretim sürecinde insan hatasını ortadan kaldıran bu yöntem sayesinde sıkı gereksinimleri karşılayan hassas üretim yapılabiliyor. TUF Gaming kartlar isimlerini hak etmek için 144 saatlık zorlu testlerden geçiriliyor. Peki siz yeni ekran kartları hakkında ne düşünüyorsunuz?

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