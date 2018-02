Asus'un 2018 Model ZenFone 5'leri Sızdırıldı

Tayvan merkezli Asus şirketinin bu yıl MWC 2018'de tanıtmayı planladığı üç cihazından ikisi sızdırıldı. ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite adındaki iki modeli kullanıcılara sunan Evan Blass, cihazların basın görsellerini paylaşmıştı. Bugün ise bu iki telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

MWC 2018 etkinliğinde bu iki cihazını ve ZenFone 5 Max'ı tanıtacak olan Asus, üç cihazında da 18:9 (çerçevesiz ekran) formatını benimseyecek. ZenFone 5 ve 5 Lite'da 5.5 inç FHD+ ekran yer alacakken ZenFone 5'in ekran tasarımı iPhone X'a benzeyecek. Üst kısımda bir çentiğe yer verip bu bölgeye sensörleri ve ön kamerayı yerleştirecek olan Asus'un alt kısımda da hafif bir siyahlığı barındıracağı söyleniyor.

...in (from left to right) Midnight Black, Moonlight White, and Rouge Red pic.twitter.com/yPVqnidM7g