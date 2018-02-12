Asus'un 2018 Model ZenFone 5'leri Sızdırıldı

Tayvan merkezli Asus şirketinin bu yıl MWC 2018'de tanıtmayı planladığı üç cihazından ikisi sızdırıldı. ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite adındaki iki modeli kullanıcılara sunan Evan Blass, cihazların basın görsellerini paylaşmıştı. Bugün ise bu iki telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

MWC 2018 etkinliğinde bu iki cihazını ve ZenFone 5 Max'ı tanıtacak olan Asus, üç cihazında da 18:9 (çerçevesiz ekran) formatını benimseyecek. ZenFone 5 ve 5 Lite'da 5.5 inç FHD+ ekran yer alacakken ZenFone 5'in ekran tasarımı iPhone X'a benzeyecek. Üst kısımda bir çentiğe yer verip bu bölgeye sensörleri ve ön kamerayı yerleştirecek olan Asus'un alt kısımda da hafif bir siyahlığı barındıracağı söyleniyor.

...in (from left to right) Midnight Black, Moonlight White, and Rouge Red pic.twitter.com/yPVqnidM7g — Evan Blass (@evleaks) 10 Şubat 2018

ZenFone 5'in kamera konusunda da iddialı olacağı ifade ediliyor. Arkada çift 20MP, önde ise çift 16MP kameraya sahip olacak cihazın üç farklı renk seçeneği olacağı söyleniyor. Bu renklerin siyah, beyaz ve kırmızı olacağı belirtiliyor.

Teknik spesifikasyon konusunda da ZenFone 5 Lite'ın RAM ve yonga seti konusunda orta segmente hitap edeceği ifade ediliyor. ZenFone 5 Max ise batarya konusuyla kullanıcıları cezbetmeye çalışacak. Ancak bu konu hakkında net bir bilgi bulunmadığını da hatırlatalım.

Şimdilik ZenFone 5 ailesi hakkında tüm bildiklerimiz bu şekilde. Bakalım Tayvanlı şirket, son yıllarda bir türlü elde edemediği başarıyı ZenFone 5 ile tekrardan kazanabilecek mi?