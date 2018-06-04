Asus'un Yeni Mouse Pad'i Telefonları Şarj Edecek

Bugün itibarıyla tanıtılan Asus’un yeni mouse pad’i ROG Balteus, daha önce görülmemiş özellikleriyle oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Balteus’un LED ışıklara sahip olacağının bilgisini paylaşan Asus, aynı zamanda Qi teknolojisi yardımıyla mouse pad’in üzerine konulan telefonları şarj edebileceğini açıkladı.

Devasa boyutuyla özellikle profesyonel oyuncular için daha geniş bir pad alanı yaratmayı başaran Asus, 37 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğinde olan Balteus'un, bu boyutlarıyla birlikte her türlü mouse hareketinin yapılmasına imkân vereceğini aktardı.

ROG Balteus’un iki farklı versiyonuyla birlikte piyasaya sürüleceğini belirten şirket, ilk versiyonda 15 LED ışığın yer alacağını, ikinci versiyondaysa LED ışıklarla birlikte Qi şarj teknolojisinin yer alacağını kaydetti. Pad’in sağ üst köşesine yerleştirilen şarj aletinin USB Type A ile bilgisayara bağlanabileceği ve bağlantının yapılmasıyla birlikte pad’in üzerine konulan Qi şarj özelliğine sahip telefonların kablosuz şekilde şarj olabileceği açıklandı.

Görüntüsüyle ve yenilikçi teknolojileriyle dikkatleri çeken ROG Balteus, aslında Qi şarj teknolojisini kullanan ilk Mouse pad değil; yakın zaman önce piyasaya sürülen Corsair MM1000 isimli Mouse pad de Qi şarj teknoloji yardımıyla telefonları kablosuz olarak şarj edebiliyordu.