ASUS’un Yüksek Performanslı Oyuncu Bilgisayarı: Strix G513!

ASUS’un oyunseverlere özel ürettiği ROG serisinin boyut olarak en ufak üyelerinden Strix G513, kullanıcılarına en iyi performansı sunmayı hedefliyor. Sportif tasarımıyla G513’ün en öne çıkan özelliği; aydınlatma teknolojisi Aura Sync ile kullanıcısına bilgisayarını kişiselleştirme ve ışık efektlerini oyun içinde kullanma ayrıcalığı veriyor oluşu. Strix serisinin diğer üyelerine göre yüzde 7 daha küçük ebatlara sahip olan ve GeForce RTX 30 serisi tarafından desteklenen cihaz, milisaniyelik yanıt süresiyle oyun deneyimini daha akıcı ve sürükleyici hale getiriyor. İşte tüm detaylarıyla ASUS Strix G513!

ASUS Strix G513 Kullanıcılara Neler Sunuyor?

ASUS’un çok yönlü dizüstü oyun bilgisayar modellerinden oluşan ROG (Republic of Gamers) serisinin üyelerinden Strix G15 G513, oyunseverlerin tüm beklentisini karşılayacak özelliklerle donatıldı. AMD Ryzen 9 5900HX CPU ve GeForce RTX 3070 GPU ile desteklenen G513, oyunlarda ve çoklu görevlerde akıcı bir deneyim vadediyor. G513, 300Hz ekran yenileme hızının yanı sıra, yaklaşık 3ms tepki süresiyle diğer modellerin panellerinden çok daha hızlı bir panele sahip.

Kullandığı Adaptive-Sync teknolojisi sayesinde de hiçbir takılma olmadan, daha kusursuz oyunları mümkün kılıyor. Alüminyum kapağı ve dokulu tabanıyla sportif ve estetik bir görünüme sahip olan G513, gizli orijinal siyah, eclipse grisi ve parlak electro punk olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip. Strix serisinin diğer üyelerine göre yüzde 7 daha küçük ebatlarda ve daha taşınabilir olan cihazın kapağını ise ince kesikler ve logolar mevcut. Rog Strix G513, ASUS’un kendine has aydınlatma teknolojisi Aura Sync ile kullanıcısına kendi tarzını yansıtma fırsatı veriyor.

Kasanın üç kenarının etrafına sarılan ışık çubuğu da özelleştirilebilir renklerle aydınlatılabiliyor. RGB aydınlatma sayesinde klavyedeki tüm tuşlar ayrı ayrı aydınlatılabilir özellikte. Bu da kullanıcısına vurgulamak istediği tuşları özel olarak aydınlatma avantajı sunuyor. Arkadan aydınlatmalı klavye tasarımı ise karanlık ortamlarda avantaj sağlarken estetik bir görünüm de kazandırıyor. Ayrıca Aura Sync sayesinde klavyedeki ışık efektlerini oyun içi faaliyetler ile senkronize etmek ve daha sürükleyici bir oyun atmosferi yaratmak da mümkün.

G513’te bulunan sıvı termal bileşik CPU'dan daha fazla ısıyı çekme özelliğine sahip. Fazla havayı itecek şekilde tasarlanan Arc Flow fanlar ve 4 adet soğutucu fan çıkışı daha fazla sıcak havanın sistem dışına atılmasını sağlıyor. Bu da 16 dereceye kadar daha serin işlemci, yüzde 4’e kadar daha az gürültü ve daha yüksek performans anlamına geliyor. 90 Wh batarya gücüne sahip G513 oyun bilgisayarını, 12 saate kadar şarja takmadan kullanmak mümkün.

Ayrıca Type C şarj özelliği sayesinde de taşınabilir güç cihazları ile şarj edilebiliyor. Küçük USB-C adaptörü sayesinde hareket halindeyken web'de gezinme ve video izleme gibi günlük kullanımlar, 100 W'a kadar mümkün olabiliyor. Böylelikle en uzun seyahatlerde şarj problemi de ortadan kalkıyor. G513, Wi-Fi 6 desteği (802.11ax) sayesinde uyumlu bağlantılarda gigabit hızında oyun oynamaya imkan veriyor. Oyun bilgisayarı, çoklu anten özelliğiyle daha geniş Wi-Fi alanı, daha yüksek veri hacmi ve daha az sayıda bağlantı kopukluğu sağlayan ASUS’a özel bir Wi-Fi teknolojisi olan ROG RangeBoost kullanıyor.

Patentli ROG RangeBoost teknolojisi, cihazın içinde yer alan birden çok anteni eşsiz bir algoritmayla birleştirerek devamlı olarak çevreyi taramasını ve antenlerin birbirinin ölü noktalarını telafi ederek yüzde 30’a kadar yüksek sinyali yaymasını sağlıyor. Çok yönlü G / Ç portları bulunan G513, DisplayPort 1.4 ve USB 3.2 Type-C aracılığıyla yeni nesil cihazların bağlanmasına da imkan veriyor. Üç A Tipi USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası sayesinde fare, USB sürücü, sabit sürücü ve harici DVD yazıcıyı bağlamak için dahi yer var. Aynı zamanda cihazı TV’ye bağlamak için HDMI 2.0b bağlantısı da içeriyor.

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