ASUS’un Zenfone markasını Hindistan’da Kullanması Yasaklandı

Telecare adlı firmasının açtığı telif hakkı davasını kaybeden Tayvanlı teknoloji devi ASUS, bundan sonra Hindistan’da “Zenfone” markasını kullanamayacak.

ASUS, Zen markasını ilk kez 2009 yılında kullanmaya başlamıştı. Zenfone, Zenpad ve Zenbook gibi mobil cihazlarının ve dizüstü bilgisayarlarının çoğuna bu markayı uygulayan Tayvanlı şirket, artık ürünlerini bu adla markalandıramayacak. En azından Hindistan’da.

Delhi Yüksek Mahkemesi, Zen ve Zenmobile ticari markalarının Telecare firmasına ait olduğuna karar verdi. ASUS’un Zen ve Zenfone markaları ile açık bir telif hakkı ihlaline imza attığını belirten mahkeme, şirketin Hindistan’daki ürünlerinin bu markayı kullanamayacağını söyledi.

Peki, ASUS bundan sonra ne yapacak? Şirketin önünde iki yol bulunuyor: Ya Hindistan merkezli yeni bir marka yaratacak, ya da mobil bölümlerini farklı bir adla markalandıracak.

ASUS’un, son çıkardığı telefonu Zenfone 6 başta olmak üzere tüm cihazlarını Hindistan’dan çekmekten başka seçeneği yok gibi görünüyor. En azından şimdilik. Zira cihazların yazılımı da Zen UI olarak adlandırılıyor. Bu da donanım dışındaki her şeyin revize edileceği anlamına geliyor.

ASUS’un küresel pazarda bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

