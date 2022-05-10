ASUS, Dahili Web Kamerasına Sahip Yeni Monitör Modellerini Duyurdu

ASUS, dahili web kamerasına sahip yeni monitör serisini duyurdu. Zoom sertifikalı 27 inç 1440p BE27ACSBK ve 23,8 inç FHD BE24ECSNK web kamerası monitörleri video konferans, internet üzerinden eğitim ve canlı yayın için tasarlandı. Her iki modelde de entegre FHD 2 megapiksel web kamerası, mikrofon dizilimi ve stereo hoparlörler bulunuyor.

Zoom Donanım İş Birlikleri Direktörü Eric Yu, yeni monitörlerin önemini şöyle açıklıyor:

"Hem ofisten hem de uzaktan çalışanların olduğu hibrit ofis ortamlarını desteklemek şirketlerin başarısı için kritik önem taşıyor. ASUS’un BE27ACSBK ve BE24ECSNK model web kamerası monitörleri Zoom ile çalışma sertifikalarına sahip. Bu da müşterilere güvenli çözümler sunmanın yanı sıra kusursuz bir iletişim deneyimi yaşatıyor.”

Her iki modelde de bulunan IPS paneller geniş izleme açıları ve son derece net görüntüler sunuyor. Bu görüntüler güçlü ses sunan öne dönük hoparlörlerle tamamlanıyor. ASUS Yapay Zekâ Destekli Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Mikrofon ise arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırarak sesli iletişimi iyileştiriyor.

Üst Düzey Video Konferans Deneyimi

2 MP web kamerası her yönde 315° dönebiliyor ve 10° eğilebiliyor. Böylece kullanıcı, iş istasyonu hangi biçimde olursa olsun her zaman kadrajın içinde kalıyor. Web kamerasında ayrıca gizlilik için bir de kayar kapak bulunuyor. Web kamerasına entegre edilen Face Auto Exposure teknolojisi sayesinde kamera kullanıcının yüzünü otomatik olarak tespit ediyor ve görüntü üzerinde ince ayar yaparak yüzün daha parlak çıkmasını ve arka plan üzerinde öne çıkmasını sağlıyor.

Yerleşik ASUS Yapay Zekâ Destekli Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Mikrofon iletişimi daha iyi hale getirmek için yapay zekânın gücünden yararlanıyor. Yapay zekâ destekli profiller içeren işlemci, 500 milyondan fazla tür arka plan gürültüsünü azaltırken ışın hüzmeleme teknolojisi insan seslerini koruyor. Böylece her ortamda son derece net sesli iletişim kurmak mümkün oluyor.

BE27ACSBK ve BE24ECSNK çok sayıda video konferans yazılımıyla uyumlu. Ürünlerin üzerinde mikrofonu kapatmak veya çağrılara yanıt vermek için kısayol düğmeleri bulunuyor.

ASUS Eye Care Teknolojisi ile Gözleriniz Korunuyor

ASUS Eye Care teknolojisi, ikisi de TÜV Rheinland sertifikalı mavi ışık filtresini ve Flicker-free teknolojisini içeriyor. Mavi ışık filtresi zararlı olabilecek mavi ışığa karşı dört katmanlı filtreyle koruma sağlıyor. Rahat bir izleme deneyimi sunan bu özelliğe ekran menüsünden kolayca erişiliyor. Ekrandaki titreşimi azaltmaya yardımcı olan Flicker-free teknolojisi ise ekran başında uzun süre geçiren kullanıcılarda göz yorgunluğunu ve baş ağrısını minimum düzeye getirmek için tasarlandı.