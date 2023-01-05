ASUS Yeni TUF Serisi Dizüstü Oyun Bilgisayarlarını Tanıttı

ASUS, popüler TUF serisinden bir dizi yeni oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. Şirket, oyunculara yönelik bu yeni TUF dizüstü bilgisayarları devam eden CES 2023 etkinliği sırasında tanıttı.

ASUS TUF Gaming A16 Advanced Edition

Tayvanlı bilgisayar üreticisi ASUS'un yeni dizüstü oyun bilgisayarı TUF Gaming A16 Advanced Edition (FA617). Bu model, AMD'nin Zen 4 mimarisine dayanan en yeni Ryzen 9 işlemcisiyle donatılmış durumda. Bu CPU bir Radeon RDNA 3 GPU ile eşleştirilmiş ve ayrıca AMD Smart Access Graphics'i de beraberinde getiriyor. Dizüstü bilgisayar, 240Hz yenileme hızı sunan ve aynı zamanda %90 gibi yüksek bir ekran/gövde oranı sunan QHD ekrana sahip.

Şirket ayrıca Arc Flow Fanlar ve ısıyı kontrol altında tutmak için dört hava deliği ile yedi adede kadar ısı borusuyla soğutmaya da önem veriyor. TUF Gaming A16 Advanced Edition, iç kısmında DDR5 4800MHz RAM ile eşleştirilmiş 2 TB'a kadar PCIe 4. nesil SSD barındırıyor. Dizüstü bilgisayar yeni bir askeri esintili Sandstorm boyası ile geliyor ve büyük bir 90Whr pil ve USB Tip C Güç Dağıtım portu ile güçlendiriliyor. Diğer özellikler arasında Dolby Atmos desteği ve İki Yönlü Yapay Zekâ Gürültü Engelleme yer alıyor. Bu özellikleriyle dizüstü bilgisayar, günümüz AAA oyunlarının üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip.

ASUS TUF Gaming F15/17 ve A15/17

ASUS, TUF Gaming A16 Advanced Edition'ın yanı sıra dört yeni modeli de tanıttı. Bunlar arasında TUF Gaming F15/F17 ve TUF Gaming A15/A17 dizüstü bilgisayarlar yer alıyor. F15 ve F17, Intel Core i9-13900H işlemci ile donatılırken, TUF Gaming A15/A17, AMD Ryzen 9 Zen 4 işlemci ile AMD tarafını tercih ediyor. Hem A hem de F serisi oyun dizüstü bilgisayarları Nvidia'nın en yeni RTX 40 serisi grafik kartlarıyla donatılıyor.

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