ASUS Zenfone 10'un Lansman Öncesi Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

ASUS, Zenfone 10'u 29 Haziran'da dünya çapında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon, geçen yılki Zenfone 9'un halefi olarak gelecek. ASUS telefonun özelliklerini daha önce doğrulamıştı ve şimdi ise telefonun basın renderları ortaya çıktı.

Resmî basın renderları, Zenfone 10'un selefiyle aynı tasarımı koruyacağını ortaya koyuyor. Kutu gibi bir tasarıma sahip kompakt bir form faktörüne sahip olacak olan telefonun sağ tarafında ses ve güç düğmeleri bulunuyor.

Arka panele baktığımızda ise iki geleneksel kamera halkası bizleri karşılıyor. Basın görselleri Zenfone 10'un siyah, mavi kırmızı ve beyaz renklerde satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Ayrıca bu kez yeşil renk varyantı da olacak.

ASUS Zenfone 10 Render Görüntüleri

ASUS Zenfone 10'un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geleceği daha önce doğrulanmıştı. Akıllı telefon ayrıca kablosuz şarj desteği ile birlikte gelecek.

ASUS Zenfone 10'un 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Geekbench listesine göre 16 GB RAM barındıracak. Bunun yanı sıra cihazın 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleneceği söyleniyor.

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