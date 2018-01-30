Asus ZenFone 3'e Android Oreo Müjdesi

Son zamanlarda Tayvanlı teknoloji devi Asus, akıllı telefonlarından istediğini elde edemiyordu. ZenFone 3 ile bunu yıkmak isteyen şirket, telefonun güncel kalması için çalışmalarını hızla sürdüyor. Geçtiğimiz gün gelen açıklamayla beraber ZenFone 3'e resmi olarak Android 8.0 Oreo geldiği doğrulandı.

Şu anda kullanıcılarına Android Oreo'yu sunan Asus, telefon sahiplerinden ilk yorumları almaya başladı. Kullanıcıların dikkatini ilk çeken özellik yenilenen launcher olurken bu launcher'ın ilk izlenimde başarılı olduğu ifade edildi. Android Oreo ile birlikte Photo Collage ve MiniMovie de dahil olmak üzere önceden kurulmuş yerel uygulamalardan bazılarını devre dışı bırakan Asus, bu anlamda kullanıcılarına kulak vermiş gibi gözüküyor. Ayrıca güncellemenin ortalama bir haftada tüm ZenFone 3'lere dağıtılacağını belirten şirket, kullanıcılarının sabırlı olmasını istedi.

Picture-in-Picture özelliği ile bir uygulama içerisinde başka bir uygulamaya da bakmanıza izin veren yeni güncelleme, ZenFone 3'lere bambaşka bir hava katacak gibi gözüküyor. Güncelleme için ortalama 1.5GB yer ayrılmasını öneren Asus, Android Oreo ile birlikte telefondaki optimizasyon ve gereksiz yavaşlamalara da çözüm sunmayı hedefliyor.

Ayrıca Aralık ayında sunulan güvenlik güncellemesini de barındıran Android Oreo, cihazın yazılım numarasını V15.0410.1712.31'a yükseltiyor.

Android Oreo Güncellemesini Nasıl Kontrol Edeceğim?

Eğer ZenFone 3'ünüz için güncelleme gelmişse, bildirim çubuğunda size bildirilir. Ancak siz yine de kontrol etmek isterseniz Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncelleme bölümüne gidebilirsiniz.