ASUS ZenFone 5'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu

ASUS ZenFone 5 fiyat açıklaması en sonunda geldi. ASUS Türkiye, ZenFone serisinin en yeni üyeleri için merakla beklenen duyuruyu yaptı. Çentikli tasarımı ve yapay zeka destekli özellikleriyle birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başaran ASUS ZenFone 5’in ön siparişe özel indirimlerle piyasaya çıkacağı söylendi.

Şubat ayının son günlerinde düzenlenen etkinlikle birlikte ASUS yeni telefon modellerini tanıtmıştı. ZenFone 5, ZenFone 5Z ve ZenFone 5 Lite ile kullanıcıların karşısına çıkan şirket, telefonların donanımsal ve yazılımsal özelliklerinin detaylarını paylaşmıştı. Yüksek donanımı ve başarılı yazılımıyla yeni telefon almak isteyenlerin radarına giren ASUS ZenFone 5’in fiyatı bugün belli oldu.

ASUS ZenFone 5 Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 2.229 TL

İndirimli Satış Fiyatı: 1.999 TL

ASUS Türkiye tarafından yapılan açıklamayla birlikte telefonun lansmana özel olarak 1.999TL fiyat etiketiyle satılacağı söylendi. ZenFone 5, Gümüş ZE620KL adresi üzerinden ulaşabileceğiniz e-store'da kısa süreliğine 1.999TL'ye satılacak telefonun, ön sipariş sonrasında 2.229TL fiyat etiketine sahip olacağının altı çizildi.

ASUS ZenFone 5 Özellikleri

Snapdragon 636

4 GB / 6 GB RAM

64 GB Depolama

6.2 inç Full HD Ekran

Super IPS Panel

500 nit Parlaklık

3.300 mAh Batarya

6.2 inç Full HD çözünürlük sunan Super IPS ekrana sahip ZenFone 5, yüzde 90 gibi etkileyici bir ekran kasa oranına sahip. 500nit parlaklık, yüzde 95.4 NTSC renk gamı, DCI-P3 desteği, mavi ışık filtresi, otomatik renk sıcaklığı, akıllı ekran açma gibi teknolojilerle dolu ekrana sahip telefonun kalbinde Qualcomm’un 14nm, 64-bit sekiz çekirdek işlemcisi Snapdragon 636 işlemci yer alıyor.

Yapay zeka yeteneklerine sahip işlemciye Qualcomm Adreno 509 grafik işlemci eşlik ediyor. 4GB ve 6GB RAM, 64GB dahili depolama alanı ile gelen telefonun 12MP Sony Flagship IMX363 sensörlü f/1.8 diyafram aralığına sahip arka kamerası yapay zeka destekli özelliklerle (16 türde yapay zeka sahne tespiti, yapay zeka fotoğraf öğrenme, yapay zeka portre, yapay zeka güzelleştirme) dolu. İkinci arka kameranın 120 derece geniş açı sunduğunu (yüzde 200 daha geniş görüntü) belirtelim. 8MP ön kamera da f/2.0 diyafram aralığına sahip. Gelişmiş ses teknolojilerine sahip cihazın 3300 mAh batarya ile geldiğini ekleyelim.