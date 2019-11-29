Asus ZenFone 5Z, Android 10 Güncellemesine Kavuştu

Asus ZenFone 5Z'ye Android 10 güncellemesi geldi. Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Asus ZenFone 5Z, Android 10 Güncellemesi Aldı

100.04.44.98 sürüm numaralı Android 10 güncellemesi cihazlara gönderilmeye başlandı. Asus ZenFone 5Z kullanıyor isenize ve güncelleme cihazınıza gelmediyse endişelenmenize gerek yok. Android 10 güncellemesi kademeli olarak cihazlara dağıtılıyor ve tüm ZenFone 5Z modellerine ulaşması biraz zaman alıyor.

Asus Zenfone 5Z'ye gelen Android 10 güncellemesi ile beraber PUBG, Arena of Valor, Vainglory ve Injustice 2 için Twin Apps desteği kaldırıldı. ZeniMoji, Selfie Master, Çocuk Modu, Kolay Mod gibi uygulamalar cihazlarda kullanıma açıldı. Temalar ve mobil yönetici gelişmiş ayarlar bölümüne taşındı. APN ayarlarında geliştirilmeler yapıldı.

Bazı üçüncü parti uygulamalar henüz Android 10 ile uyumlu değil. Cihazınıza üçüncü parti uygulama buluyor ise Android 10 güncellemesi sonrası çalışamayabilir. Android 10 güncellemesinin telefonunuza gelip gelmediğiniayarlar bölümünde yer alan yazılım güncellemesi seçeneğine giderek kontrol edebilirsiniz.