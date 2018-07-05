ASUS ZenFone 5z Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

ASUS Zenfone 5Z Türkiye fiyatı en nihayetinde ortaya çıktı. Bugün itibarıyla ASUS Türkiye tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğiyle birlikte merakla beklenen telefonun fiyatı açıklanmış oldu.

Mobile World Congress 2018 (Mobil Dünya Kongresi 2018) sırasında konferans düzenleyen ASUS, merakla beklenen yeni telefonlarını tanıtmıştı. Tanıtılan telefonlar arasında yapay zeka destekli birçok özelliği bulunan ve başarılı donanımıyla dikkatleri çeken ASUS Zenfone 5z, 2018’in dört gözle beklenen akıllı telefonları arasına girmişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka açıklamayla birlikte 5z’nin küçük kardeşi olan ASUS Zenfone 5’in Türkiye fiyatı, 2 bin 300 lira olarak belirlenmişti. Ön sipariş sırasında 1,999 Türk Lirası fiyat etiketiyle satılan telefon, büyük bir rağbet görmüştü.

Zenfone 5'in fiyatını duyurmasının ardından mikrofonu tekrar eline alan ASUS Türkiye, ilk olarak Zenfone 5 serisiyle birlikte tanıtılan ASUS Zenfone Max Pro modelinin fiyatını açıkladı ve telefonun 1.799 Türk Lirası olacağını, tanıtım etkinliğine katılan basın mensuplarıyla paylaştı.

ASUS Zenfone 5z Türkiye Fiyatı

Tayvanlı teknoloji üreticisinin Türkiye ofisi tarafından düzenlenen etkinlik sırasında ASUS Zenfone 5z modelinin 3.699 Türk Lirası olacağı söylenerek, uzun süredir beklenen resmi açıklama yapılmış oldu. Birçok premium özellikle birlikte gelen 5z için bir başka müjde daha verildi.

Zenfone 5 modelinde olduğu gibi 5z modelinde de ön sipariş fiyatında önemli bir indirim yapacağını söyleyen ASUS, Zenfone 5z’yi ön siparişle satın alan kullanıcılarının 3,299TL ödemelerinin yeterli olacağını belirtti.

ASUS Zenfone 5z Özelikleri