Asus Zenfone 6'dan Merkez Dışı Çentik Tasarımı

Son yılların akıllı telefon pazarında durgun şirketlerinden olan Asus, farklı tasarıma sahip Zenfone 6'yla birlikte pazarda yeniden söz sahibi olmak istiyor. Her sene yeni tasarımlar deneyen şirketin yeni çentik modeli ise yalnızca su damlası şeklinde ve ekranın sağ üst köşesinde bulunuyor.

Birkaç haftadır konsept tasarımlarıyla ortaya çıkan Zenfone 6 en sonunda tam olarak göründü. Hala prototip aşamasında olan cihazın çalışır olarak görüntülenmesi ve farklı tasarıma sahip olması dikkat çekiyorken önümüzdeki MWC 2019 fuarında tanıtılması planlanıyor.

Ekranın sağ üst tarafındaki çentik ile daha uygun bir görüntü oluşturmak isteyen Asus, hem çerçevesiz ekran hem de çentik severleri tek bir cihazda toplayacak gibi gözüküyor. Çentiğin sağ tarafına pil yüzdesini yerleştiren şirketin sol tarafa ise bildirimleri ve saati koyduğu gözleniyor. Böylelikle daha tasarımsal bir görüntü sunan Asus, selfie kamerasını da saklamayı başarıyor.

Örnek olması amacıyla Zenfone 5Z'nin yanına koyulan prototip kulaklık jakının Zenfone 6'da yer alması dikkatlerden kaçmıyorken arka tarafta da dikey konumlandırılmış çift kamera ve parmak izi sensörü bulunuyor. Henüz donanımsal özelliklerini bilmediğimiz Zenfone 6'nın Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2019'da tanıtılması planlanıyor.