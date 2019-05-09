Asus, 'ZenFone 6'nın Bazı Özelliklerini Açıkladı

Tayvanlı teknoloji devi Asus’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu ZenFone 6 gelecek hafta yani 16 Mayıs’ta tanıtılacak. Ancak Asus heyecanla bekleyen hayranlarının merakını biraz olsun gidermek adına telefonun bazı özelliklerini şimdiden açıkladı.

Resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşan Asus, bu paylaşımla birlikte ZenFone 6’nın, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacağını doğrulamış oldu.

Asus’un paylaşımına göre, akıllı telefon bir bildirim LED'i ile gelecek ve cihazın altında USB-C bağlantı noktasının yanında 3.5 mm’lik bir kulaklık girişine sahip olacak. Telefonun sağ tarafında ise ses tuşu ve güç düğmesi ile birlikte bir akıllı tuş olacak. Ayrıca solda SIM ve microSD kartları için üçlü yuvalar bulunacak.

Bu bilgilere ek olarak, bir Asus yöneticisi de ZenFone 6 ile ilgili olarak Mors Alfabesi ile yazılmış bazı bilgileri Instagram’da paylaştı. Bu alfabe çevrildiğinde, telefonda 48 MP + 13 MP çift kamera kurulumunun ve 5.000 mAh’lik bir bataryanın yer alacağı ortaya çıkıyor. Bu özelliklere bakıldığında ZenFOne 6’nın, ZenFone 5z’ye göre kayde değer bir yükseliş gösterdiğini söyleyebiliriz.

AnTuTu’ya göre ZenFone 6, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip çentiksiz bir ekran ile gelecek. ZenFone 6’nın resmi olarak tanıtılmasına yalnızca bir hafta kaldı. Yine de Asus belki tanıtıma kadar yeni amiral gemisiyle ilgili daha fazla bilgi paylaşabilir.