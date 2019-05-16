ASUS ZenFone 6 Şık Tasarımıyla Büyüleyecek

Akıllı telefonlarla ilgili en önemli konulardan birinin de çentik problemi olduğunu söylemek mümkün. Tam ekran modasını başlatan Apple bu konuda öncü sayılıyor ancak o da henüz yeni bir çözüm sunabilmiş değil. Asus’un çentik konusunda bir cevabı olabilir.

Akıllı telefonların tam ekran olmasının önündeki en büyük engel olarak bilinen çentik, son derece inatçı bir şekilde üreticileri uğraştırmaya devam ediyor. Son olarak Samsung şirketi, Galaxy A90 modeli ile birlikte önemli bir çözüm sunmayı başardı. OnePlus 7 Pro da fena sayılmayacak bir çözüm geliştirdi.

ASUS ZenFone 6 Samsung’tan kopya mı çekecek?

Genellikle dizüstü bilgisayarlarla tanıdığımız ASUS, akıllı telefon alanında da isminden sıklıkla bahsettirecek gibi görünüyor. Bu görüşü ispatlayacak önemli modellerden birisi de ZenFone 6 olacak. Şirket bu modelde ilginç bir tasarım deneyebilir.

Diğer akıllı telefon modellerinde olduğu gibi herhangi bir mekanizmaya girip çıkan ön kamera yerine, döner bir sistem kullanılacak. Ön kamerayı 180 dereceye kadar arka tarafa doğru bükme imkanınız ortaya çıkacak. Bu sayede cep telefonunuzda çentikten kurtulmuş olacaksınız. Kameranın tasarımı Galaxy A90 modelini andıracak gibi görünüyor.

ASUS ZenFone 6 ile ilgili henüz net bir tasarım bilgisi elimize ulaşmadı. Şirket bir süre daha tasarımı saklamaya çalışacak. Son olarak bu modelle,

13MP süper geniş açılı kamera

48MP Sony IMX586 sensör

Snapdragon 855

5.000 mAh batarya

Geleneksel parmak izi tarayıcı

Gibi özellikler de bulunacak. ASUS ZenFone 6 ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.