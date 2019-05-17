Asus Zenfone 6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Asus'un merakla beklenen akıllı telefonu tanıtıldı. Sizler için Asus Zenfone 6'nın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Asus Zenfone 6 Özellikleri

Asus Zenfone 6, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 5000 mAh'lik bir bataryadan gücünü alan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini içerisinde barındırıyor. Cihaz iki farklı varyasyon ile gelmekte. Bunlar: 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip versiyonlar. Çentiksiz ve çerçevesiz olan Zenfone 6, kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarabilir.

Asus Zenfone 6'da iki adet döner kamera sensörü bulunmakta. Bu döner kameralar: 48 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açı kamera. Cihaz ile 4K Ultra HD video çekimleri yapılabilmekte. Android Pie ile kutudan çıkacak olan Zenfone 6, Quick Charge 4.0 teknoloji ile 18 Watt hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz Usb Type-C ile gelmekte.

Asus Zenfone 6 Fiyatı

Asus Zenfone 6'nın başlangıç fiyatının 499 euro olduğu açıklandı. Çok yakında Avrupa'da satışa çıkacak olan telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ne yazık ki henüz belli değil.

Sizler Asus Zenfone 6 hakkında neler düşünyorsunuz? Sizce cihaz fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!