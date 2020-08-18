Asus Zenfone 7 Fiyatı Sızdırıldı

Asus, sessiz sedasız Zenfone 7 serisinin önümüzdeki hafta tanıtılacağını doğruladı. Zenfone 6’nın yeni modeli olacak Zenfone 7 fiyatı ile birlikte birkaç özelliği sızdırıldı. Asus Zenfone 7 fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Asus Zenfone 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Asus Zenfone 7 serisi, 26 Ağustos’ta TSİ 09.00’da tanıtılacak. Tayvanlı şirket, Zenfone 7 tanıtım etkinliğinin canlı bağlantısını paylaştığından yeni Zenfone modelini merak edenler ev konforunda etkinliği takip edebilecek. Zenfone 6 (2019) gibi döner kameraya sahip olacak telefonun şimdiye kadar birkaç özelliği sızdırıldı.

499 for the 6/128 variant. — Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020

Asus Zenfone 7 Özellikleri ve Fiyatı

5000 mAh kapasiteli dev batarya ile güçlendirilen telefonun 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri olacak. Güvenilir WinFuture editörü Rolan Quandt, Asus Zenfone 7’nin en yeni işlemcilerden Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile güçlendirildiğini paylaştı. Ayrıca 6GB/128GB model için 499 euro (yaklaşık 594 dolar) olarak fiyatlandırılacağını belirtti. Bu, Zenfone 6’nın Avrupa çıkış fiyatına (499 euro ama Amerika’da 499 dolar) kıyasla uygun. Daha fazla RAM ve depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için, 8GB/256GB modelin Avrupa’da 549 euro (yaklaşık 654 dolar) fiyatla satışa sunulacağını söyledi. 8GB/256GB Zenfone 6 model, çıkış yaptığında 599 euro fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Zenfone 7’nin Amerika’da Zenfone 6’nın 499 dolarlık fiyatını koruyacağı tahmin ediliyor.