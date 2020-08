Asus Zenfone 7 Kamera ve Ekran Özellikleri Sızdırıldı

ASUS, önümüzdeki hafta Zenfone 7’yi tanıtacak. Zenfone 6 gibi uygun fiyatlı olacak telefonun özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Şimdi başka bir sızıntı, cihazın kamera ve ekran özelliklerini ortaya çıkardı. ASUS, fiyatı düşük tutmak için bazı ödünler vermiş gibi gözüküyor.

Zenfone 7’nin teknik özellikleri ROG Phone 3’ün kernel kaynağında teknoloji blogu ReaMeizu tarafından bulundu. Amiral gemisinin BOE tarafından sağlanan LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Zenfone 7’nin ekranı 6.4 inç boyutunda olacak. Ekran, 2340 x 1080 çözünürlük ve 60Hz yenileme hızını destekleyecek. Düşük yenileme hızı, LCD panelli orta sınıf telefonların bile yüksek yenileme hızına sahip olduğu günümüzde büyük hayal kırıklığı yaratıyor. LCD panel olduğu için parmak izi okuyucu ekran altında olmayacak. Kaynak, parmak izi sensörünün Goodix tarafından sağlandığını ve telefonun arkasında veya güç tuşunda olabileceğini söylüyor. Kod ayrıca bazı kaynakların bildirdiği gibi Zenfone 7’nin Snapdragon 865 Plus tarafından değil, Snapdragon 865 işlemciden güç alacağını ortaya çıkardı. Üçlü SIM yuvasına yerleştirilecek microSD kart desteğine sahip olacak.

Asus Zenfone 7 Specs.

•6.4 inch LCD BOE FHD+ Display With 60Hz Refresh Rate

•Goodix FP Scanner Present On Rear On Side Mounted

•Snapdragon 865 5G

•Triple Rear Flip Camera With Dual Led Flash

64MP Main Sony IMX686 + 12MP Ultra + Wide IMX363 + TOF

Source https://t.co/YzrWBfrCEH pic.twitter.com/A7AGDKLwX8