Asus Zenfone 7 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Asus Zenfone 6, döner kamera mekanizmasıyla 2019’un en havalı akıllı telefonlarından biriydi. Şimdi, Asus halefinin önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağını doğruladı. Asus Zenfone 7 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Asus Zenfone 7 Ne Zaman Çıkacak?

Tayvanlı marka Asus Zenfone 7 serisinin tanıtım etkinliğinin canlı yayın bağlantısını paylaştı. Asus’un beklenen akıllı telefonu Zenfone 7, 26 Ağustos’ta TSİ 09.00’da resmi olarak tanıtılacak. Zenfone 7 lansmanı da diğer akıllı telefon lansmanları gibi online düzenlenecek ve YouTube üzerinden takip edilebilecek. Zenfone 7 etkinliğini kaçırmamak için hatırlatıcı oluşturmanızı öneririz.

Asus Zenfone 7 Özellikleri Ne Olacak?

Asus Zenfone 7’nin özelliklerinden bahsedecek olursak, şimdiye kadar şirketin doğruladığı ya da resmi olarak paylaştığı bir bilgi yok. Telefon son olarak ASUS_1002D model numarasıyla NCC sertifikasında göründü. Zenfone 7, 512GB dahili depolama alanı ile gelecek ve hafıza 2TB’a kadar artırılabilecek. Telefon, 30W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak. Ne yazık ki resmileşen Zenfone 7 özellikleri bunlarla sınırlı. Önceki sızıntılar, Zenfone 7’nin de döner kameraya sahip olacağını ancak bu sefer daha fazla sensör bulunduracağını söylüyor. Telefon, Qualcomm’un en yen işlemcisi 865 Plus yerine 865 işlemci ile gelebilir.

Asus Zenfone 7 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Zenfone 7’nin fiyatına ilişkin bir sızıntı yok. Geçen yılki model, OnePlus 7T ve diğer amiral gemisi telefonlardan daha ucuza (499 dolar) olmasıyla öne çıkmıştı. Snapdragon 865 serisi işlemci ve ilgili 5G bileşenleri nedeniyle Zenfone 7, daha yüksek fiyat etiketi trendini izleyecektir.