Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro resmi olarak tanıtıldı. ASUS Zenfone 7 serisi özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro Özellikleri

Yeni Asus Zenfone 7 bir oyun telefonu değil ancak Pro model ROG Phone 3 ile aynı Snapdragon 865 Plus işlemciyi kullanıyor. Asus, yeni Zenfone modelinde de kameraya odaklanıyor. Geçen yılki telefonun döner kamerası geliştirilmiş. Bir telefoto kamera eklenmiş ve dönen mekanizma da geliştirilmiş. Artık iki katından daha fazla dönme kuvveti uygulayan daha küçük bir motor kullanıyor. Asus, 5 yıl boyunca günde 100 döndürmeye kadar dayanabildiğini söylüyor. Ayrıca açıldığında 35kg ağırlığa dayanabiliyor; kırmak istiyorsanız gerçekten yaslanmaz gerekiyor.

Tele kamera 80mm lense sahip, bu da ana kameraya kıyasla 3x optik yakınlaştırma anlamına geliyor. Asus Zenfone 7 Pro’da bulunan bu kamera ana kamera gibi optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Düz modelde kameraların hiçbirinde bu özellik yok. Ana kameradan bahsetmişken, artık 2x1 OCL otomatik odaklama özellikli 64MP Sony IMX686 sensör mevcut. 30fps’de 8K video kaydı, 120 fps’de 4K ağır çekim yapabiliyor. HDR video modu ve iyileştirilmiş gece modu algoritmaları var. 12MP ultra geniş açılı kamera, IMX363 sensörünü kullanıyor. Bu kamera yalnızca otomatik netleme sunmakla kalmıyor, aynı zamanda başlatmak için Dual Pixel AF. Sensör ayrıca HyperSteady Video (daha geniş görüş alanı, videonun fazla kırpılmış görünmeden çok daha iyi sabitlemeye izin veriyor) modu için kullanılan 4K video kaydı yapabiliyor. Bu kamera aynı zamanda makro çekim işlevi de görüyor, AF sistemi sadece 4cm mesafeye odaklanabiliyor. Büyük 1/1.72” sensör ve çift LED flaş sayesinde Zenfone 7 serisinden mükemmel selfie’ler bekleyebilirsiniz. 8K/30 ve 4K/120 selfie video kaydını bir kenara bırakalım, hala ön kamerada otomatik netleme özelliğine sahip olmayan amiral gemileri var. Ultra geniş sensör özçekimler için de kullanılabiliyor.

Asus, bu yıl ekranı da büyük ölçüde geliştirmiş. Zenfone 7’ler Samsung yapımı AMOLED panel kullanıyor, 6.67 inç boyutunda ve Gorilla Glass 6 tarafından korunuyor. Ekran, 1080p+ çözünürlük, 20:9 format, 1000 nit maksimum parlaklık, düşük parlaklıkta kırpışmasız çalışma için DC karartma, her zaman açık mod, yüzde 110 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Ekran, 90Hz yenileme hızı, 200Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Pro model Snapdragon 865+ işlemciden güç alırken, düz model Snapdragon 865 işlemci ile güçlendirilmiş. Her iki model de 8GB’a kadar LPDDR5 RAM ile gelirken, düz model 128GB, Pro model 256GB UFS 3.1 depolama alanı ile geliyor. İkisi de iki SIM ve microSD için ayrılmış üçlü kart yuvasına sahip.

Son büyük gelişme 5000 mAh batarya için 30W hızlı şarj desteği. 34 dakika şarj, tamamen boş pili yüzde 60’a kadar doldurabiliyor. Zenfone 6 18W şarj ile bunu başarması 57 dakika sürüyordu. Telefon, ROG Phone ile aynı gelişmiş şarj kontrollerine sahip. Maksimum şarj yüzde 80 veya 90 ile sınırlanabiliyor ve gece boyunca yavaş şarj olacak, sabah maksimum şarja ulaşacak şekilde bir şarj programı ayarlanabiliyor.

Zenfone 7 serisi, iki kat cam arasına sıkıştırılmış 6000 serisi alüminyum gövdeye sahip. Asus, önde Corning’in çizilmeye karşı en dayanıklı camı olan Gorilla Glass 6’yı kullanmış, arkada Gorilla Glass 3 kullanılmış. Telefonlar büyük kapasiteli bataryaya sahip olmalarıyla oldukça ağır. Telefonlar OLED ekrana sahip olmalarına karşın parmak izi okuyucu ekran içi yerine yanda bulunuyor. Yeni modellerde 3.5mm kulaklık girişinin bulunmadığını da belirtelim.

Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Kutusundan telefonu ve yukarı açılan kamerasını koruyan bir kılıfla (Asus Active Case) çıkan telefonlar, 1 Eylül’de dünya genelinde satışa çıkacak. 8GB RAM 128GB depolama alanı sunan Asus Zenfone 7’nin fiyatı 715 dolar. 8GB RAM 256GB depolama alanı veren Asus Zenfone 7 Pro’nun fiyatı da 925 dolar. Global fiyatlar önümüzdeki hafta açıklanacak.