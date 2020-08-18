Asus Zenfone 7 Hangi İşlemci ile Gelecek?

Asus, geçen ay dünya genelinde ROG Phone 3 oyun telefonunu duyurduktan sonra kendi ülkesi Tayvan’da Zenfone 7 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 26 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılması planlanan Asus Zenfone 7 serisi, popüler kıyaslama platformu Geekbench’te görüldü. Bu, netlik kazanan Zenfone 7 özellikleri demek. İşte Asus’un yeni akıllı telefonunun kesinleşen özellikleri

Asus Zenfone 7, Snapdragon 865 Plus İşlemci ile Gelecek

Asus Zenfone 7 özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Merakla beklenen telefon son olarak Geekbench kıyaslama sitesinde ortaya çıktı. Zenfone 7 serisinin Snapdragon 865+ (Plus) işlemci ve 8GB RAM ile geleceği kesinleşti. Geçen yılki Zenfone 6 diğer adıyla ASUS 6Z, motorlu döner kameraya sahip ilk akıllı telefon olarak öne çıkmıştı. Ayrıca diğer şirketlerin amiral gemisi akıllı telefonlarından çok daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Bu nedenle halefi, hedef kitle tarafından en çok beklenen akıllı telefonlardan biri.

Snapdragon 865+ İşlemci Pro Modele Özel Olabilir

Zenfone 7 serisinin önceki neslin aksine iki modelle (normal ve profesyonel) gelmesi bekleniyor. Bu cihazlar geçtiğimiz haftalarda birçok sertifikasyon sitesinde görüldü. Ancak tasarımları hala bir gizem ve beklenen akıllı telefonların haftalar hatta aylar öncesinden sızdırıldığı günümüzde biraz tuhaf. ASUS_I002D model numarası ile bilrlikte Geekbench’te listelenen Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro’nun Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemci ve 8GB RAM ile geleceği görülüyor. Liste, ilk olarak 91Mobiles tarafından ortaya çıkarılmış, işlemcinin Snapdragon 865 Plus olacağını ancak standart varyantta bu işlemcinin kullanılmayacağını doğrulamışlardı. Bu da bize bu modelin normal model değil Pro olduğuna inandırıyor.

Asus Zenfone 7 Özellikleri

Bununla birlikte, önceki raporlara göre Zenfone 7 Pro döner kameraya sahip olacak ve WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5000 mAh batarya ve 30W hızlı şarj özellikleri ile gelecek.