Asus Zenfone 8 Mini Özellikleri Sızdırıldı

Asus Zenfone 8 Mini özellikleri gün yüzüne çıktı. Tayvan merkezli teknoloji devi tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen cihazın teknik özellikleri dikkat çekiyor. Yeni Zenfone modelinin teknik özelliklerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Asus Zenfone 8 Mini Özellikleri Neler?

Ekran: 5,9 inç, Samsung E4 AMOLED, 120 Hz

Çözünürlük: Full HD+

Boyut: 148 x 68,5 x 8,9 mm

Ağırlık: 169 gram

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama Alanı: 256 GB'a kadar UFS 3.1

Arka Kamera: 64 MP IMX686 ana kamera + 12 MP geniş açılı sensör + makro kamera

Ön Kamera: 12 MP

Sızdırılan bilgilere göre 5,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Zenfone 8 Mini, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak cihazın ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile çizilmelere ve darbelere karşı korunacak.

169 gram ağırlığındaki telefonun 148 x 68,5 x 8,9 mm boyutlarında olacağı iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre Android 11 işletim sistemine sahip olan model, ZenUI 8 kullanıcı arayüzü ile birlikte gelecek. Yeni Zenfone modelinin 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanına sahip olacağı belirtildi. Cihazın RAM ve depolama alanı tarafında birden fazla seçenek olacak.

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde IMX686 sensöre sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve makro kamera yer alacak. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Cihazın ön ve arka kameralarında EIS (dijital görüntü sabitleyicisi) teknolojisinin yer alacağı ifade edildi. Telefonun arka kamerası 120 FPS 4K çözünürlüğünde ağır çekim yapabilecek. Video kaydı tarafında 8K desteğinin de olacağı iddialar arasında.

Paylaşılan bilgilere göre 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihaz, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Parmak izi okuyucusunun ekranın altına konumlandırıldığı belirtildi. Bağlantı tarafında USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunacak. Çift hoparlöre sahip olacak telefonda üç mikrofon bulunacak.

Asus Zenfone 8 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz haftalarda Tayvan merkezli teknoloji devi tarafından aktarılan bilgilere göre Zenfone 8 serisi, 12 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Asus'un Zenfone 8 Mini, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Pro olmak üzere üç farklı modeli tanıtması bekleniyor. Model isimlerinin resmi olmadığını belirtelim.