Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri!

Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip modelleri tanıtıldı. Tayvan merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan modellerin fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Asus Zenfone 8 Fiyatı ve Özellikleri

Ekran: 5,9 inç, Super AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 5G

RAM: 6 GB / 8 GB / 16 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Pil: 4000 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 ZenUI 8

Ağırlık: 169 gram

Fiyat: 670 euro (Yaklaşık 6.873 TL)

5,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Super AMOLED ekrana sahip olan telefon HDR10+ desteğine sahip. 169 gram ağırlığındaki cihaz, Android 11 işletim sistemine ve ZenUI 8 kullanıcı arayüzüne sahip.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemcisinden alan yeni model, 6 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda 128 GB ve 256 GB dahil olmak üzere iki farklı depolama alanı bulunuyor. GPU tarafında Adreno 660 tercih edildi.

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Asus Zenfone 8 Flip Fiyatı ve Özellikleri

Ekran: 6,67 inç, Super AMOLED, 90Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 5G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 12 MP

Pil: 5000 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 ZenUI 8

Ağırlık: 230 gram

Fiyat: 800 euro (Yaklaşık 8.208 TL)

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Super AMOLED ekrana sahip olan telefon HDR10+ desteğine sahip. 230 gram ağırlığındaki cihaz, Android 11 işletim sistemine ve ZenUI 8 kullanıcı arayüzüne sahip.

Yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto bulunuyor. Cihazın kamerası dönebilen bir yapıya sahip. Bu sebepten ötürü ön kamera yer almıyor. Özçekim yapılmak istendiğinde arka kamera ön tarafa doğru döndürülebiliyor.

Asus tarafından tanıtılan yeni Zenfone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni modeller ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.