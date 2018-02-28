ASUS ZenFone Max Plus (M1) Tanıtıldı

MWC 2018 Fuarı son hızıyla devam ederken, ASUS geçen ay sözünü verdiği tanıtımı nihayet gerçekleştirdi. Asus, daha çok giriş seviyesine hitap eden yeni akıllı telefonu ASUS Zenfone Max Plus (M1)’i MWC 2018 Fuarı'nda tanıttı. Telefon özellikle uzun pil ömrü ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Snapdragon 425 ve Snapdragon 430 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneğiyle gelen cihaz aynı zamanda 3 GB RAM’e ve 32 GB’lık depolama alanına sahip. 5,7 inç'lik 18:9 oranlı ekranı ve 1440×720 çözünürlüğü ile günümüz standartlarına göre daha küçük ve düşük çözünürlüklü bir ekrana sahip olan cihaz, 4.130 mAh’lik geniş ve yüksek kapasiteli bataryasıyla bir günün üzerinde pil ömrü vadediyor. Telefonun arka yüzünde f/2,0 diyafram değeriyle beraber 13MP + 8MP’lik çift kamera yer alırken cihazın ön yüzünde ise f/2,2 diyafram değeriyle beraber 8MP’lik bir kamera yer alıyor. Cihazda ayrıca microSD destekli çift SIM slotu da mevcut.

Android 7.1 Nougat işletim sistemine sahip olan cihaz aynı zamanda microUSB portunu kullanıyor. Ayrıca telefonun arka kısmında parmak okuyucu da bulunuyor. Cihaz, 147.3 x 70.9 x 8.7 mm boyutlarına, 150 gram ağırlığa ve %83 ekran – kasa oranına sahip. Telefon şu an için ABD’de 229 dolarlık fiyatıyla ve 2 farklı renk seçeneğiyle (siyah ve gümüş rengi) satışa sunulmuş durumda.