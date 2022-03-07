ASUS ZenWiFi Pro XT12’yi Duyurdu

ASUS, tüm evde hızlı WiFi bağlantısı sunmak için tasarlanan yüksek performanslı üç bant Wi-Fi 6 (802.11ax) ağ sistemi ZenWiFi Pro XT12’yi duyurdu. İşte detaylar!

ASUS ZenWiFi Pro XT12 Özellikleri

ASUS ZenWiFi Pro XT12 şıklığı ve performansı mükemmel dengeli bir pakette birleştiriyor. ASUS WiFi 6 ekosistemiyle birlikte çalışan bu çözüm tüm evi kapsayan ağ sistemlerini bir üst seviyeye taşıyor. Üst kısmında şeffaf bir anten bölümü bulunan yeni tasarım, her eve uygun şık ve geleceğe dönük bir görünüm sunuyor.

Yeni nesil 2,0 Ghz 64-bit Broadcom işlemci ve Broadcom WiFi yonga setiyle 11000 Mbps gibi inanılmaz bir WiFi performansı gösterebilen üç bantlı ASUS ZenWiFi Pro XT12, ortama bağlı olarak en iyi arka plan bağlantısını isteğe göre otomatik seçebiliyor. Üç bantlı yapılandırma sayesinde, ağ sistemi için daha verimli bir arka plan bağlantısı kurulabiliyor.

ODMA ve MIMO teknolojilerini destekleyen WiFi 6, WiFi 5’e göre 4 kat daha yüksek kapasite sunuyor. Böylece çok fazla cihazın bulunduğu ortamlarda akıcı bağlantı elde ediliyor. ASUS ZenWiFi Pro serisinin ilk modellerinden biri olan ASUS ZenWiFi Pro XT12, yüksek performans talep eden kullanıcılar için geliştirildi. Bu iki düğümlü WiFi 6 ağ sistemi gücünü yeni nesil 2,0 Ghz 64 bit Broadcom işlemci ve WiFi yonga setinden alıyor. Bu sistem bir önceki WiFi 6 platformuna göre performansı yüzde 18’e kadar artırıyor.

12 akışlı tasarım, bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz frekans bandında toplam 11000 Mbps hız sunabiliyor. Arka plan bağlantısına ihtiyaç duydukları için cihazlara bant genişliğinin yarısını ayırabilen çift bant ağ sistemlerinin aksine, XT12 bir adet 5 GHz bandını arka plan bağlantısına ayırıyor. Böylece bağlı cihazlardaki hız düşmeden ağ içinde daha hızlı ve akıcı bir trafik sağlanıyor.

Router ile cihaz arasındaki bağlantılar ve router ile düğüm arasındaki arka plan bağlantıları için yüksek hız sunmak amacıyla ASUS ZenWiFi Pro XT12’de iki adet de 2,5 Gbps Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. Bağlantı birleştirme özelliğine destek veren bu bağlantı noktaları, router ile yüksek bant genişliği gerektiren NAS cihazları gibi cihazlar arasında ultra hızlı bağlantı sağlıyor.

ASUS ZenWiFi Pro XT12, ASUS RangeBoost Plus teknolojisinden yararlanıyor. RangeBoost’un bu en güçlü sürümü sayesinde eski cihazlar da dahil olmak üzere tüm WiFi cihazları için kapsama alanı artıyor. ASUS RF teknolojisi ve ASUS’a özgü diğer teknolojilerle birlikte, RangeBoost Plus WiFi sinyal menzilini ve kapsama alanını %38’e kadar artırıyor. Verilen iki düğümlü yapılandırma yaklaşık 557 metrekare için yeterli kapsama alanı sunuyor.

Daha geniş evlerde ASUS AiMesh uyumlu router’larla kapsama alanı daha da genişletilebilir. ASUS ZenWiFi Pro XT12 sistemi birbiriyle aynı iki adet düğümden oluşuyor. Siyah kasa üzerinde mimari eserlerden ilham alan dikey çıkıntılara sahip tasarım gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Kasanın üzerindeki şeffaf duvarlı bölmede sekiz adet güçlü anten yer alıyor. Her yönüyle modern ve şık olan ürün güç ve güzelliği mükemmel dengeliyor.

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