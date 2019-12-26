At ve Eşekler Mikroçip ile Takip Edilecek

Oldukça küçük boyutlarda olan mikroçiplerin kullanımları özellikle evcil hayvanlarda ya da takip edilmesi gereken hayvanlarda yaygın olsa da yeni yılda mikroçipler Türkiye’de yeni bir alanda kullanılmaya başlanacak. Yılbaşından itibaren at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların boyunlarına mikroçip takmak mecburi hale gelecek.

Tek tırnaklı hayvanların mikroçiple takip edilmesinin nedeni hayvanları kayıt altına almak, onların hareketlerini izlemek ve hastalıklarının kontrolünü sağlamak olacak. Bunu yapmak için ise tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri tespit edilerek buralarda bulunan hayvanlar tanımlanacak.

Normalde zaten yarış atları için mikroçip uygulaması bulunuyordu. 31 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamanın farkı ise tüm tek tırnaklı hayvanların bu uygulamaya dahil edilmesi ve kimliklerinin bulunması şartı olacak.

Mikroçip uygulaması, hayvanların boynunun ortasına doğumlarından en geç 12 ay sonra gerçekleştirilmek üzere yerleştirilecek. Hayvanların takibi için ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulacak.

Tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi konusuda kesin bir tavrı olan bakanlık, kimlik belgesi ya da veteriner sağlık raporu bulunmayan veya kimliğinde yanlış bilgiler bulunan hayvanların satış yerlerine girmesine izin vermeyeceği gibi hayvan sahibine de idari para cezası uygulanacak.

Bakanlığın hayata geçireceği bu uygulamanın suistimal edilmemesi için ise ölen hayvanların mikroçipleri çıkarılacak ya da imha edilip kimlikleri de geçersiz hale getirilecek. Bu uygulamaya Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar dahil olmayacak.