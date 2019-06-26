ATAK Pilotlarını Eğitecek Yerli Simülatör Göreve Hazır

T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'ni uçuracak pilotların eğitiminde kullanılmak üzere Türk mühendisler tarafından geliştirilen Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tedarik projesi kapsamında, HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Anadolu Ajansı ’nın (AA) aktardığına göre, Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü ile her türlü uçuş eğitimlerinin yanı sıra pilotlar için çok önemli olan silah sistemleri ve atış eğitimleri de başarıyla verilebilecek.

Helikopterde kullanılan gerçek mühimmatların çok pahalı ve özel atış sahalarında yapılabiliyor olması sebebiyle maliyetli silah ve atış eğitimleri, simülatör sayesinde maliyet etkin olarak sınırsız sayıda ve risksiz gerçekleştirilecek.

Simülatörlerde uydu fotoğrafları ve 3 boyutlu modellemeler kullanılıyor. Çevredeki elektrik direklerinden arazi yüksekliklerine kadar her şey gerçeğe uygun olarak sistemde yer alıyor.

Özellikle helikopterlerin başına gelebilecek motor arızası, elektrik tellerine takılma ve daha birçok tehlike, sistem tarafından simüle edilebiliyor. Bu sayede pilotların potansiyel tehlikeler karşısında çok daha etkili bir şekilde mücadele etmesi amaçlanıyor.

Tamamı Türk mühendislerce geliştirilen Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü, Atak helikopteriyle ihraç edilebilecek.

TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi olan T129 ATAK, ATAK programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanmıştı.

Yenilenmiş versiyonuyla Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) vitrine çıkarılan helikopter, katılımcılar tarafından yoğun bir ilgi görmüştü.