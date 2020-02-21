Atakan'dan Aleyna Tilki'ye Tokat Gibi Cevap

5 ayda 250 adet kitap okuyan Atakan Kayalar, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelmişti. Aleyna Tilki de Twitter hesabı üzerinden Atakan'ın videosunu alıntılayıp "Benim seninle tanışmam lazım Atakan. Ruh eşim gibisin" açıklamasını yapmıştı. Atakan Kayalar, Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.

Atakan Kayalar: "Aleyna Tilki Dinlemem"

Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Yayılanan videoda Erol Köse, Atakan'a "Neler dinliyorsun Atakan?" sorusunu yöneltti. Soruya Atakan'ın verdiği cevap oldukça net oldu.

Atakan Kayalar "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" dedi. Hemen aşağıdan o anları seyredebilirsiniz.

Fethi Çağıl tarafından Twitter üzerinde paylaşılan video günün en çok konuşulan konusu haline geldi. D&R reyonlarında Atakan ile tanıştığını söyleyen Fethi Çağıl Twitter'da "Kitaplara bakıyordum: 'Felsefeye ilgilisin galiba' dedi. 'Evet' dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım. Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık! Yeni bir arkadaşım oldu" açıklamasını yapmıştı ve yayınladığı video milyonlarca kullanıcı tarafından izlenmişti.

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