Atakan'ı Twitter'da Paylaşan Fethi Çağıl Yaptığından Çok Pişman

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Fethi Çağıl isimli bir Twitter kullanıcısının paylaştığı video sonrasında ünlü olmuştu. Küçük yaşına rağmen ünlü filozofların kitaplarını okuduğunu söyleyen Atakan, en çok konuşulan konuların ilk sırasına yükselmişti.

Gündemi belirleyen videoyu paylaşan Twitter kullanıcısı ise yaptığından çok pişman olduğunu belirtti. Atakan Kayalar'ın videosunu sosyal medyada paylaşan Fethi Çağıl, "Bunu ilk paylaşan, viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum. Tüketmeyelim ne olur" dedi.

Kitap okuyan bir çocuğun videosunu paylaşarak, farkındalık yaratma niyetinde olduğunu aktaran Çağıl, sonrasında yaptığından çok pişman olduğunu söyledi. Videonun geleceği noktayı tahmin edemediğini dile getiren Fethi Çağıl, şu an videodan bir hayli üzgün olduğunu söylemeden geçmedi. Çağıl, "Kitap okumaya farkındalık olsun düşüncesinden hareketle yaptığım bir paylaşımdı. Bu kadar etkileşim alacağını, bu kadar izleneceğini inanın aklımın ucundan bile geçirmedim." ifadelerini kullandı.

Annesiyle sohbeti sırasında da Atakan gibi "çabuk farkeden" çocukların yurt dışında metafor uzmanı olarak değerlendirildiğinden bahsettiğini aktaran Çağıl, "Ertesi günkü röportajda 'Metafor uzmanı değilim.' diye bir ifadesi olunca, keskin bir zekaya, hafızaya sahip olduğu sonucunu da çıkarmış oldum." diye konuştu.

Çağıl, paylaştığı video üzerine yorumlar yapan kişilere ise şu çağrıda bulundu: "Zaten dünya tüketim toplumu oldu, insanı tüketmeyelim. Benim oradaki paylaşmak istediğim sadece farkındalıktı. Ben Atakan'ın Youtube kanalı olduğunu da gördüm, üzüldüm. Oraya baktım. Başka kitabevlerinden paylaşılmış farklı videoları da var. Niçin dolaştırılıyor onu da bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Bana denk geldi orada. Benim tamamen iyi niyetle yaptığım bir paylaşımdı. Bu şekilde bir çocuğu farklı noktalarda konuşturanlar da bilmiyorum onlar da aynada kendilerine baksınlar. 'İnsan insanın kurdudur.' Bu bir Batı felsefesidir. Bunun doğru olduğu kanaatinde değilim. Kesinlikle şunun altını çizmek istiyorum: Olayı çok farklı noktalara çekmek istiyorlar. 10 yaşında bir çocuk bu. Ben uzman değilim, uzmanlar karar verecektir ama insan insanın aynasıdır, dostudur, yardımcısıdır. Rica ediyorum, Atakan'a yardımcı olalım ve Atakan üzerine yorumları paylaşmayalım. Bunu ilk paylaşan, viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum. Tüketmeyelim ne olur. Yanlış yerlere kanalize etmeyelim. Yanlış şekilde değerlendirmeyelim. Binlerce direkt mesaj, binlerce yorum, hakaretler, küfürler... Ben de insanım. Ne için paylaştığımı biliyorum. Tüketmeyelim."