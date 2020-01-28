Atari'den Oyun Temalı Oteller Geliyor

Oyun firması Atari, oyunculara özel bir otel inşa etmek istediklerini açıkladı. Şirket yaptığı açıklama ile müjdeli bir haber verdi.

Oyun Temalı Otel İnşası Başlıyor!

Atari tarafından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 8 oyun temalı otel inşa etmek için bir tasarım ajansı ile ortaklık yapıldığı duyuruldu. Oteller sadece oyun temalı konaklama sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda en son VR ve artırılmış gerçeklik deneyimleri de dahil olmak üzere birçok video oyunu sunacak

Bazı oteller e-spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanacak. Atari CEO'su Fred Chesnais yaptığı açıklamada, "Birlikte kalacak bir yerden çok daha fazlası olacak bir alan inşa edeceğiz. Atari, her yaştan, ülkeden, kültürden ve etnik kökene sahip insanlarla rezonansa giren ikonik bir küresel markadır ve hayranlarımızın ve ailelerinin bu yeni otel konseptinin tadını çıkarmasını bekleyemeyiz." dedi.

Otel daha çok oyunculara hitap edecek bundan dolayı CEO açıklamasında ailelerin otelden memnun olmayabileceğini söyledi.

Oyun temalı otellerin Türkiye'ye de inşa edilip edilmeyeceği henüz bilinmezliğini korumakta. Sizler oyun temalı oteller hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!