Atatürk Dizisine Yönelik Yeni İddia: TV'de Yayınlanacak!

İlk olarak Disney Plus'ta yayınlanacağı duyurulan ve bir süredir gündemden düşmeyen Atatürk dizisine yönelik yeni bir iddia ortaya çıktı.

Daha önce Disney Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdiği Atatürk dizisi, platformdaki Türkiye'ye özel içeriklerin kaldırılmasıyla muallakta kalmıştı. Dizinin akıbetine dair pek çok soru işareti oluşmuştu.

Ülkemizde büyük merakla beklenen diziye dair Disney Plus'ın yaptığı açıklamayla dizinin platformda kalacağı ve yayınlanacağı açıklanmıştı.

İddia: Atatürk Dizisi Fox TV Ekranlarında Yayınlanacak

Şimdi ise gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre merakla beklenen Atatürk dizisi daha önce ilan edildiği gibi cumhuriyetimizin 100. yılında yani 29 Ekim 2023 tarihinde Disney Plus'ta değil Fox TV ekranlarında ücretsiz olarak yayınlanacak.

Dizinin bu kararının Disney Plus'ın daha önce aldığı kararla bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor ancak şimdilik bunun iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerek.

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