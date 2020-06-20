Hazır Olun! Ateş Çemberi Şeklinde Güneş Tutulması Yaşanacak

Herkese adeta görsel bir şölen yaşatan Güneş ve Ay tutulması, yıl içinde farklı zamanlarda gerçekleşiyor. Çok önemli gök hareketleri olarak bilinen bu gelişmeler, iki gök cisminin arasında diğer bir gök cisminin geçmesi sonucunda yaşanıyor.

Bilim insanları tarafından belirtildiğine göre Güneş tutulması, 1 yılda en az 2 en fazla 5 kez oluşuyor. Türlere ayırmak gerekirse; tam, çember ve parçalı olarak 3 farklı şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. herkesin görebileceği şekilde güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için; Güneş, Ay ve dünyanın ortak düzlemde yer alması gerekiyor.

Ateş çemberi şeklinde Güneş tutulması

Dünya, Güneş ve Ay düzlemlerine göre; eğer Güneş tutulması esnasında Ay Dünya'ya yakın olursa ve güneşi tamamen kapatırsa tam tutulma ortaya çıkar. Ayrıca Güneşin iç kısmı örtülüyor ise buna çember-halkalı tutulma ismi verilmektedir.

Son olarak Ay, güneşin bir kısmını ötüyorsa buna da parçalı tutulma deniliyor. Takvimler 21 Haziran’ı gösterdiğinde güneş tutulması halkalı yani çember şeklinde ortaya çıkacak. Güneşi tamamen kapatmayan Ay halkalı bir görünümün oluşmasını sağlayacak.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Halkalı Güneş Tutulması Türkiye’de 21 Haziran 2020 tarihinde saat 06:45 ve 09:40 arasında ortaya çıkacak. Bu saatlerde Halkalı güneş tutulmasının en güzel görüneceği yer Hakkari olacak. Bu büyülü anlara şahit olursanız, deneyimlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.